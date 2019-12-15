Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için günler kala heyecan artmaya devam ediyor. Şansını arayan milyonlarca vatandaş gözünü çekiliş tarihine çevirdi. Peki, Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Telefondan Milli Piyango sonuçları sorgulama nasıl yapılacak? İşte detaylı anlatım…

Her ayın belirli günlerinde gerçekleştirilen ve yılbaşı günlerine özel çekilişi yapılan Milli Piyango şans oyununun bu seneki 2020 yılbaşına özel ikramiye tutarı 80 Milyon lira olarak belirlendi. Her sene büyük tutarda ikramiyeler talihlilerini bularak vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu sene de biletlerin çoğu satılarak gözler çekiliş tarihine çevrildi.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Büyük ikramiyenin belli olacağı gün 31 Aralık 2019 gecesi olarak belirlendi. Çekiliş akşam saatlerinde başlayarak Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanacak. Çekiliş noter huzurunda ayrıca basına açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Telefondan Milli Piyango Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Telefondan Milli Piyango Sonuçları

sorgulamak için yapmanız gereken işlemler çok basittir. Öncelikle çekiliş bittikten sonra büyük ikramiye 80 Milyon lirayı kazandıran numaralar belli olacak. Bu ikramiye size çıkıp çıkmadığını sayfamız Milli Piyango sayfamız üzerinden çok rahat öğrenebileceksiniz.

Milli Piyango sayfamıza giriş yaparak bilet numaranıza göre sorgulama yapabilirsiniz. Sıralı tüm liste açıklandığı anda size ne kadar ikramiye çıktığını öğrenmiş olacaksınız.

Ayrıca sıralı tam listeyi sayfamız üzerinden tek tek görebileceksiniz. Buna göre hangi rakama hangi ikramiye tutarları veriliyor, amorti rakamlarının ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız.