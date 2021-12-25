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Haberler Dünya Telefona bağlanan kişi Biden'a ütü kapalı hakaret etti

Joe Biden kendisine üstü kapalı edilen hakareti anlamadı, ABD'de gündem oldu

Beyaz Saray'daki Noel kutlamasında telefona katılan bir kişinin üstü kapalı bir şekilde hakaret ettiği Joe Biden ABD'de gündem oldu.

25.12.2021 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Telefona bağlanan kişi Biden'a ütü kapalı hakaret etti
Telefona bağlanan kişiden Biden'a hakaret
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Cuma akşamı Noel etkinliği sırasında canlı yayında çocuklarla telefon görüşmesi gerçekleştiriyordu. Konuşma sırasında bir babanın "Gidelim Brandon" demesi ise gündem oldu. Çünkü "Gidelim Brandon" aslında, ABD'de muhafazakarların Biden'a hakaret ve küfür yerine kullandığı bir kod.

Yayın sırasında Biden babaya "Size harika bir Noel dilerim" dedi. Bunun üzerinde baba "Biz de size iyi bir Noel dileriz. Gidelim Brandon" dedi.

Kendisine üstü kapalı hakaret edildiğini anlamayan Biden "Katılıyorum, gidelim Brandon" dedi. Kısa bir sessizlik sonrası ise bağlantı sona erdi.

EKİM AYINDAN BU YANA BIDEN KARŞITLARININ GİZLİ HAKARET KELİMESİ

Reuters'ın haberine göre "gidelim Brandon" kelimesinin hikayesi Ekim ayına dayanıyor.

NASCAR yarışını kazanan yarışçı Brandon Brown'ın arkasındaki kalabalığın Biden karşıtı sloganlarının ardından sunucu "Sanırım size 'gidelim Bradon' diyorlar demiş ve yayının ardından 'gidelim Bradon' özellikle Cumhuriyetçiler tarafından Biden karşıtı hakaret içeren bir slogan olarak hızla yayılmıştı. Adının Biden'a hakaret yolu olmasına yarışçı Brandon Brown da tepki göstermiş ancak bu muhafazakarların 'gizli hakaret kodu' olmaya devam etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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