GÜLÜMSENİN OLUŞMASINDA ROL ALAN SİNİR YOLLARI

Beynimiz, istemsiz, duygusal ve istemli yüz ifadeleri için farklı sinirsel yollara sahiptir.

Gerçek bir gülümsemenin kökleri, bazal gangliyonlar ve amigdala ile hipotalamus gibi limbik sistem yapılarını içeren subkortikal çekirdeklerde bulunur. Amigdala, yüz ifadelerini tanımada ve olumlu duygular uyandıran uyaranları işlemede çok önemli bir rol oynar. Duygular daha sonra otomatik istemsiz hareketleri düzenleyen ekstrapiramidal motor sistemi tarafından düzenlenen yüz ifadelerine dönüşür.