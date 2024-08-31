Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Telefon veya fotoğraf makinesi karşısında doğal bir şekilde gülümsemek neden zor?

        Fotoğraf çekilirken gülmek neden doğal görünmüyor?

        Hayatımızın neredeyse her anını fotoğraflamak ve bunları paylaşmak bir yaşam stili olmuş durumda. Peki neden poz verirken doğal bir şekilde gülümsemekte zorlanıyoruz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Surat asmak, mimiksiz bir şekilde durmak, elbette fotoğraflarda içtenlikle gülümsemekten muhtemelen daha kolaydır. Çünkü kendimizi her alanda rahat hissetmek isteriz. Planlı veya ani gelişen bir fotoğraf çekimi bizi gerer ve doğal bir şekilde gülümsememizi engelleyebilir. Peki asıl sebep nedir?

        • 2

          GERÇEK GÜLÜMSEME

          Gerçek bir gülümsemeyi taklit etmeye çalışmak zor olabilir, ancak bir başkasında bunu fark etmek çocuk oyuncağıdır. Yüz ifadelerimiz duygularımızı gösteren reklam panolarıdır ve beynimiz gerçeği sahteden ayırma konusunda oldukça yeteneklidir. Aynı şey, gerçek bir gülümsemeyi sahtesinden ayırt etmek için de geçerlidir.

        • 3

          Gerçek bir gülümseme, sevinçten kaynaklanır ve iki temel kas hareketiyle karakterize edilir.

        • 4

          Zygomaticus ve Orbicularis Oculi Kasları

          Zygomaticus major kası gülümsediğinizde ağzınızı yukarı doğru açar. Bir de göz çevresindeki derinin kaz ayaklarını andıran kıvrımlar halinde toplanmasına neden olan orbicularis oculi kası vardır. Uzmanlar, orbicularis oculi'nin iç tellerinin yalnızca kendiliğinden yaşanan zevkten kaynaklanan gülümsemelerde aktive olduğunu gözlemlemiştir. Zorla gülümseme durumunda, özellikle de gülümseme sırıtma gibi küçük olduğunda, bu kasların hareketleri genellikle yoktur.

        • 5

          Peki, gönüllü çabaya rağmen neden sahte bir gülümseme, gerçek bir gülümsemenin zahmetsizce harekete geçirdiği yüz kaslarını harekete geçiremiyor? Her şey beynin bu gülümsemeleri oluşturmak için kullandığı devrelere bağlı.

        • 6

          GÜLÜMSENİN OLUŞMASINDA ROL ALAN SİNİR YOLLARI

          Beynimiz, istemsiz, duygusal ve istemli yüz ifadeleri için farklı sinirsel yollara sahiptir.

          Gerçek bir gülümsemenin kökleri, bazal gangliyonlar ve amigdala ile hipotalamus gibi limbik sistem yapılarını içeren subkortikal çekirdeklerde bulunur. Amigdala, yüz ifadelerini tanımada ve olumlu duygular uyandıran uyaranları işlemede çok önemli bir rol oynar. Duygular daha sonra otomatik istemsiz hareketleri düzenleyen ekstrapiramidal motor sistemi tarafından düzenlenen yüz ifadelerine dönüşür.

        • 7

          Sahte Gülümseme

          Sahte bir gülümseme, motor kortekste başlatılır ve daha sonra istemli hareketlerden sorumlu piramidal motor sistemine yönlendirilir. Dolayısıyla, bir fotoğrafta ideal gülümsemeyi hedeflerken, beyniniz komutunuzu takip ederek yüz kaslarınızı bir gülümseme oluşturacak şekilde yönlendirir. Ancak, gizlenemeyecek kadar gerçek bir neşe hissettiğinizde, gerçek bir gülümseme zahmetsizce ortaya çıkar.

        • 8

          Gerçek ve Sahte Gülümseme Arasındaki Fark

          Sahte bir gülümsemede, hareket sadece isteğe bağlıdır. Beyninizin duygusal merkezlerinde üretilmez. Motor sisteminiz iradenize itaat eder ve dudaklarınızı yukarı doğru büker. Ancak gerçek gülümsemelerde olumlu duyguların rolü çok belirgin hale gelir.

        • 9

          GERÇEK BİR GÜLÜMSEMENİN SAHTESİNİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

          Kesinlikle mümkün! Aktörler gerçek gülümseme taklidi yapmakta ustadır ve kandırmayı amaçlayan insanlar da öyle. Bir ifadeyi taklit etme sanatında ustalaşmak için yüz kaslarınızı kontrol etme becerisine sahip olmalısınız. Örneğin, aktörler kahkahalarının gerçekçi görünmesini sağlayan ve izleyicilerle inandırıcı bir düzeyde bağlantı kurmalarına yardımcı olan bu ince ipuçları üzerinde bilinçli olarak çalışırlar. Yeterince geniş gülümsediğinizden emin olursanız, gözlerin yakınındaki kaz ayaklarını elde etmek muhtemelen en kolay yoldur.

        • 10

          Fark etmesi daha zor olabilen daha incelikli ipuçları da vardır. Örneğin, bir kişi içtenlikle gülümsediğinde, göz kapağı ile kaş arasındaki deri ile birlikte kaşları da hafifçe aşağıya doğru eğilir. Gözlerinizin etrafındaki bu kaslar iradenize itaat etmeyebilir, ancak gerçekten mutlu bir his onları harekete geçirebilir.

        • 11

          PRATİK YAPMAK YETERLİ Mİ?

          Gülümsemek karmaşık bir şeydir. Ağzınızın köşelerini yukarı kaldırmak ve gözlerinizi kısarak bakmak gibi fiziksel eylemlerin ötesine uzanır. Sosyal ipuçları, kültürel normlar ve psikoloji gibi diğer faktörler de işin içine girer.

        • 12

          Ayrıca, yüz ifadeleri evrensel olarak aynı şekilde anlaşılmaz. Bir gülümseme farklı kültürlerde farklı algılanabilir. Örneğin, bazılarına hoş görünen geniş bir gülümseme, diğerlerine samimiyetsiz, aşırı ve güvenilmez görünebilir.

          Kaynak: Science ABC

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Habertürk Anasayfa