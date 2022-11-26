Telefon satıcılarına 112 ekiplerinden önemli uyarı

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül, komuta merkezi görevlileri ile cep telefonu satan ve tamirini yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirici broşürler dağıttı. Broşürün ön kısmında komuta merkezinin 112 olan telefonu; arka kısmında ise merkezin hangi durumlarda aranması gerektiği ve gereksiz çağrılar ile ilgili bilgiler yer alıyor.

"ÜCRETSİZ OLDUĞU İÇİN 112'Yİ ARAYANLAR ÇOK OLUYOR"

Yadigar Ergül, çağrı merkeziyle ilgili uyarılarda bulunarak, "Merkezimize gelen çağrıların çoğunluğu çocuklar ve telefon bayilerinden. Bu konuda özellikle telefon bayilerinin bize yardımcı olmalarını istedik. Kendileri de yardımcı olacaklarını söyledi. 2020 yılında merkezimiz kuruldu. Kuruluşundan şu ana kadar 5 milyon 130 bin çağrı geldi ama bunun sadece yüzde 17,17'sini vakaya dönüşen çağrılar oluşturuyor. Geri kalanlar ise gereksiz. Bu nedenle telefon bayileri başta olmak üzere, vatandaşlarımızı ziyaret edip broşürler dağıttık ve bilgilendirmelerde bulunduk. Özellikle ücretsiz olduğu için 112'yi arayanlar çok oluyor. Çağrıların çoğunluğu telefon bayilerinden. Özellikle test amaçlı yapıyorlar. Çocuklar da çok arıyor. Biz de geri dönüşüm sağlayıp, anne ve babalarını uyarıyoruz" diye konuştu.

Telefoncular ise 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi görevlilerinin bilgilendirmesinin yararlı olduğunu ve uyarıları dikkate alıp bundan sonra daha dikkatli davranacaklarını söyledi.