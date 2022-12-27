Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Telefon mesajı 62 bin liraya mal oldu!

"Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı 62 bin liraya mal oldu

Bursa'da dolandırıcıların kurdukları tuzak "pes" dedirtti. Telefonuna gelen mesajın altındaki linke tıklayan Aykut Yakut, banka hesabında bulunan 62 bin lirasından oldu.

Giriş: 27.12.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
Telefon mesajı 62 bin liraya mal oldu!
Telefon mesajı 62 bin liraya mal oldu!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
İHA

Bursa’da telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajının altındaki linke tıklayan Aykut Yakut mobil bankasındaki 62 bin lirasından oldu.

Dolandırıcıların kurdukları tuzak "pes" dedirtti. Telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajını gören Aykut Yakut, bir anlık merakına yenilip mesajın altındaki linke tıkladı. Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut’un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi. Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

"UTANMIYORMUSUN BU RESMİ ÇEKMEYE?"

Kendisine kurulan tuzağı anlatan dolandırıcı mağduru Aykut Yakut, “‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?’ şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda link vardı, ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş. Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş” ifadelerini kullandı.

PARASINI ZOR KURTARDI

Dolandırıldığını fark eden Yakut, “Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı” dedi.

Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Yakut, “Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım, evim kira. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Olay yeri: Adana... 26 zanlı tutuklandı! 5 kişiyi öldürmüşler!
Olay yeri: Adana... 26 zanlı tutuklandı! 5 kişiyi öldürmüşler!
Rus yetkiliden dikkat çeken 2023 tahminleri
Rus yetkiliden dikkat çeken 2023 tahminleri
Zorba koca! Boşanmak istediği eşi silahla evi bastı
Zorba koca! Boşanmak istediği eşi silahla evi bastı
Arter'de 2 Ocak'ta rehberli tur
Arter'de 2 Ocak'ta rehberli tur

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.