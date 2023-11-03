Yurt dışı telefon kayıt ücretlerinin yeni yılda zamlanması bekleniyor. Son olarak temmuz ayında 20 bin TL'ye yükselen kayıt ücretine 2024 yılında bir zam daha gelmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanabiliyor. Peki, IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar olacak, artacak mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...