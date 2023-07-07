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İMEİ kayıt ücretlerine zam getirilmesini içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar netleşirken IMEİ kayıt ücretleri de güncellendi. Yurt dışından getirilen telefonlara ödenen İMEİ kayıt ücreti Ocak ayında gelen zamla birlikte yüzde 122,39 oranında artmıştı. İşte 2023 Temmuz zammı ile İMEİ kayıt ücreti..

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan zam oranları belli oldu. Yurtdışından Temmuz 2023 itibariyle getirilecek olan telefonlara ödenecek olan İMEİ harcı ücretleri artttı.

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IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

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YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR? Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır. E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.