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        Haberler Gündem Güncel Telefon dükkanına kurşun yağmuru | Son dakika haberleri

        Telefon dükkanına kurşun yağmuru

        Bursa'da bir telefon dükkanına kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:25
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          Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 01.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.

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          Çekirge Mahallesi Hamam Caddesi'ne motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi, cep telefonu ve aksesuarları satışı yapılan iş yerine tabancayla peş peşe 4 el ateş etti.

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          Mermiler iş yerinin camına isabet ederken, şüpheli ise geldiği motosikletiyle uzaklaştı.

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          İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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          İş yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıyı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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