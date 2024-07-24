Telefon dükkanına kurşun yağmuru
Bursa'da bir telefon dükkanına kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 01.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.
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Çekirge Mahallesi Hamam Caddesi'ne motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi, cep telefonu ve aksesuarları satışı yapılan iş yerine tabancayla peş peşe 4 el ateş etti.
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Mermiler iş yerinin camına isabet ederken, şüpheli ise geldiği motosikletiyle uzaklaştı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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İş yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıyı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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