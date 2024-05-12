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        Haberler Gündem Güncel Telefon dereğinin altında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü

        Telefon dereğinin altında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:41
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        10 yaşındaki çocuğun feci ölümü
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        Ordu'nunGölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde dün evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan'ın üzerine telefon direği devrildi.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Efe Kayhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sonrasında ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Burada tedavi altına alınan Kayhan, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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