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Telefon çetesine şok baskın! 2 yıl sonra yakalandılar

İzmir’de 2 yıl önce telefonla aradıkları 67 yaşındaki K.Ş.’yi kandırarak hesabından 2 milyon lira parasını alıp dolandıran 7 kişilik çete yakalandı. 2 yıl önce gerçekleştirdikleri olaydan sonra yakalanmayacağını sanan çete, yeni bir mağduru dolandırmaya kalkışınca yakayı ele verdi

Giriş: 15.06.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Telefon çetesi 2 yıl sonra yakayı ele verdi!

İzmir Emniyeti 2 yıl önce gerçekleşen bir telefon dolandırıcılığın peşini bırakmayarak, 7 kişilik çeteyi çökertti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay 12 Ekim 2021’de meydana geldi.

BANKACI KILIĞINDA DOLANDIRDILAR

İzmir’de oturan 67 yaşındaki K.Ş.’yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini bir bankanın genel müdürlüğünden aradıklarını belirterek müştekinin yaptığı işle ilgili bilgileri vererek güven kazandı. Dolandırıcılar daha sonra hesapta bazı şüpheli hareketler olduğunu belirterek işlemin hemen halledileceğini söyleyerek müştekiyi tuzağa düşürdü. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle müştekinin hesabından toplam 2 milyon TL değerinde bulunan euro ve 18 bin lira para çekildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra dolandırıldığını fark eden K.Ş., şikayette bulundu. Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Aranan numaralar incelemeye alındı. Ancak parayı alan dolandırıcıların kullandığı numaralar başka kişiler üzerinden alınan numaralar çıktı ve telefonlar bir daha kullanılmadı.

2 YIL SONRA ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Yapılan çalışmalarda bir iz bulundu. Ancak bu iz tüm şüphelilerin tespit edilmesi için yeterli olmadı. Dosya ısrarla takip edildi. Aradan iki yıl geçtikten sonra, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu dosyayla ilgili önemli bir bağlantı tespit etti. Ortaya çıkan bir şüpheli yine aynı yöntemle bir kişiyi dolandırmak istemişti. Yapılan sıkı çalışma sonrası, 7 kişilik telefon çetesi tespit edildi. 2 yıl önce K.Ş.’yi dolandıran çeteye operasyon düzenlendi.

6’SI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından dolandırıcılar adliyeye gönderildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı. Bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.

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