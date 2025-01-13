Telefon çeneyi, bilgisayar dişi tehdit ediyor

Günümüzde akıllı telefonlar ve bilgisayarlar, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Uzman Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, dijital ekran başında uzun süreli kötü boyun duruşu, çene eklemine ve dişlere ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Özkan, çene eklem sorununun Türk toplumunda ortalama 6 milyon kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

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Dijital ekran bağımlılarına uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özkan, “Uzun süreli dijital ekran bağımlılığında, öne doğru baş duruşu, çeneyi de önde pozisyonlandırmakta, bu durum da çenenin hizasında yapısal değişiklik ve dişlerde kayma gibi birçok rahatsızlığı da beraberinde getirmektedir. Ekran süresiyle bağlantılı öne doğru baş duruşu, çene eklemine aşırı baskı yaparak sadece ağrıya değil, aynı zamanda ciddi çene hizası problemlerine yol açabilir. Çene eklemi, vücudun en karmaşık eklemlerinden biridir ve bu yapının sağlıklı çalışması, doğru ayak sırt boyun ve çene duruşuyla doğrudan ilişkilidir. Çene eklem bozuklukları, yaşam tarzı seçimlerinden ve çene hizasını bozan alışkanlıklardan da kaynaklanır. İnsanların teknolojik cihazlarla geçirdiği zamanın artması, bu sorunların daha yaygın hale gelmesine neden olmuştur” şeklinde konuştu.

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"EKLEM BOZUKLUKLARININ TETİKLEYİCİSİ HALİNE GELİR"

Hastalığın nasıl meydana geldiği hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, “Başın sürekli aşağı doğru eğilmesi, çene eklemine gereksiz yük bindirir. Zamanla, bu baskı çene ekleminde aşırı stres oluşturur ve çene eklem bozukluklarının tetikleyicisi haline gelir. Başınız öne doğru eğildiğinde, çene kaslarınız dengeyi sağlamak için fazla mesai yapar. Bu da çene ekleminde zorlanma ve ağrıya yol açabilir. Genellikle fark edilmeyen bir diğer alışkanlık ise ekrana odaklanırken dişleri sıkmak veya gıcırdatmaktır. Cihaz kullanımına bağlı stres, çenenizi bilinçsizce sıkmanıza neden olabilir. Bu, çene eklem bölgesinde kronik sorunlara yol açabilir. Zamanla, bu zorlanmalar çene ekleminin doğal işlevselliğini bozar. Çene eklemindeki baskı ve gerilim, diş etlerinin de zarar görmesine neden olur. Stres ve yanlış çene pozisyonu, diş etlerinde çekilmeye ve diş köklerinde hassasiyete yol açabilir. Çene eklemindeki dengesizlik, alt ve üst çenenin doğal kapanışını bozarak dişlerde hizalanma sorunlarına neden olur. Bu, dişlerin yanlış yüklenmesiyle birlikte dişte aşınma kırılma ve çiğneme zorluklarına yol açabilir. Çene eklemi bozukluğu ilerlediğinde dişlere binen aşırı yük, dişlerin yerlerinden oynamasına, diş kök iltihaplanmasına veya diş kaybına neden olabilir. Özellikle diş sıkma alışkanlıkları bu süreci hızlandırır ve dişlerin erken yaşta kaybedilmesine yol açabilir.

BELİRTİLERİ SIRALADI Dijital ekran uzun süreli yanlış duruşa bağlı çene ve diş sorunlarının belirtileri sıralayan Prof. Dr. Özkan, “Yan profilden bakıldığında alt çene öndeliği, çene hareketlerinde kısıtlılık, ağrı veya klik sesleri, sabahları çenede ve dişlerde ağrı veya hassasiyet, dişlerde çatlama, kırılma veya aşınmaya bağlı hassasiyet, diş etlerinde çekilme ve kanama, çiğneme sırasında ağrı ve çene yorgunluğu, dişlerle öğütmede çiğneme kaybına bağlı sindirim güçlüğü, baş ağrısı ve kulak çınlaması olmaktadır” dedi. ÇALIŞMA ALANINIZI DÜZENLEYİN Çene eklem sorunlarını önlemek ve iyi çene duruşunu korumak için günlük alışkanlıkların düzenlenmesi için önerilerde bulunan Prof. Dr. Özkan, “Telefon, tablet veya bilgisayar ekranını göz hizasında tutarak çenenizi doğal pozisyonda, başınızı eğmeden koruyabilirsiniz. Bu, çene ve boyun üzerindeki gereksiz baskıyı azaltır. Her 20 dakikada bir kısa molalar verin. Çenenize masaj yapmak ya da çene esneme hareketleri yapmak, kas gerginliğini azaltır ve çene eklemi üzerindeki baskıyı hafifletir. Çalışma alanınızı ergonomik bir şekilde düzenleyin. Sırtınızı destekleyen bir sandalye kullanarak omurganızı dik tutun. Çevrenizi doğru hizalamak çenenizdeki baskıyı da azaltacaktır. Çene kayması riskine bağlı olarak diş kayma riski olduğundan, dişlerinizin çeneler arası kapanışta anahtar kilit ilişkisinde yani muntazam ilişkide olması için diş çene yüz muayenesi olun. Kişiye özel diş ve çene tedavisi için detaylı klinik ve radyografik muayenenizi, diş hekiminize veya çene cerrahına yaptırın. Erken teşhis ve kişiye özel tedavi seçenekleri oldukça önemli” ifadelerini kullandı. DİŞLERİ DE TEHDİT EDİYOR Son olarak Prof. Dr. Özkan, “Teknolojik cihazların yaşamımıza olan katkısı garipsenemez, ancak bilinçsiz ve uzun süre bağımlılık oranında kullanımı, çene ve diş sağlığınız üzerinde kalıcı etkiler oluşturabilir. Çene eklemi bozuklukları yalnızca eklemle sınırlı kalmaz, dişlerinizi de tehdit eder. Dijital çağda çene ve diş sağlığınızı koruyarak hem yaşam kalitenizi artırabilir hem de diş kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçebilirsiniz. Gerekli durumlarda uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Çünkü sağlıklı bir çene, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır” diye konuştu.