Teleferik seferleri geçici olarak durdurulacak

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İBB'den yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların toplu ulaşım kullanımları önemli oranda azaldı. İBB iştiraklerinden METRO İSTANBUL AŞ tarafından işletilen TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında yolcu sayıları yüzde 90 oranında azaldı.

Çoğunlukla turistik olarak kullanılan teleferik hatlarının seferleri, yarın itibarıyla geçici olarak durdurulacak.

Daha çok yaşlı nüfusun kullandığı T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da yolcu sayısı yüzde 85 düzeyinde azaldı. Bu nedenle 10 dakikada bir yapılan seferler yarın itibarıyla 20 dakikada bir gerçekleştirilecek.