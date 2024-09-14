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        Haberler Gündem Güncel Teleferiğin teli koptu! 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Teleferiğin teli koptu! 1 yaralı

        Rize'nin Pazar ilçesinde teleferiğin telinin kopması sonucu bir kişi düşerek yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 20:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:54
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        Teleferiğin teli koptu! 1 yaralı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın yaralandı.

        İlçenin Akmescit köyünde bahçede çalışan Y.B, çay taşımak için kullandıkları ilkel teleferiğin sepetine bindikten bir süre sonra teleferiğin sırma teli koptu. Telin koptuğunu fark eden kadın, kurtulmak için kendisini çay bahçesine attı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Y.B, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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