2020-2021 Eğtim Öğretim sezonunun son okul günü için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafiye kimler geliyor, yaz tatilinde neler olacak? sorularına açıklık getirdi. İşte Yaz boyunca geçerli olacak telafi eğitimine dair merak edilenler...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımız karnelerine 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan ulaşabilecek. 'Ben karnemi okuldan almak istiyorum.” diyen çocuklarımız, 2 Temmuz’dan itibaren karnelerini okullarından yüz yüze alabilecekler" dedi.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Selçuk, açıklamasını madde madde sürdürdü: "Bir buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım”, 5 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yani okullarımız yaz boyu açık kalacak, çocuklarımızı okullarda mutlulukla ağırlayacağız.

* Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitabıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecekler. Nerelerde ne var, ayrıca duyuracağız.

* Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Katılmak isteyen veliler, bulundukları yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabilecekler. Bu programlara katılımda il kısıtlaması olmayacak. Okullar bütün çocuklarımızındır.

* “Telafide Ben de Varım” etkinliklerinde “ekip ruhu, bir arada iş yapma” gibi kazanımlar, yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Hepsini süreç içerisinde aktaracağız.

* Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar. Bu program, bir buçuk yıl sürecek.

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Eylül ayında çalışma kitaplarını ücretsiz dağıtacağız.

* Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak."