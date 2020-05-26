Telafi eğitim nedir? Telafi eğitim nasıl olacak? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, Yeşilli ilçesinden Orhan Kesim'in telafi eğitim ile ilgili sorusunu yanıtlarken, süreci izlediklerini kaydederek şunları söyledi:

* Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek.

Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır." dedi.

BAKAN SELÇUK'UN SON AÇIKLAMASI NEYDİ?

11 Mayıs'ta AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açılmasının ardından sonraki adımlar içinde okulların ne zaman açılacağı konusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu ay başında "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" mesajı vermesiyle Haziran için beklenti oluştu. Ancak bu planlanmış resmiyet kazanmış bir tarih değil. Zira Bakan Selçuk bu hafta içi yaptığı açıklamada "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek bir cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullanarak tarih konusunda halen bir belirsizlik olduğunu söylemişti.