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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail polisi Kaplan Meydanı ile Ayalon Caddesi’nde Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümet karşıtı gösteriye müdahale etti.

Haberde, 11 kişinin “göstericileri kışkırtmak ve düzeni ihlal etmek” suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Tel Aviv, dün akşam, Yahudiler için kutsal Şabat gününün bitimi olan cumartesi akşamında üç ayrı protesto gösterisine sahne olmuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkan İsrailli grup, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplandı. Kaplan Caddesi'nde "Şimdi ateşkes" yazılı pankart açan göstericiler "Ne zamana kadar?", "Batı Şeria'da yerleşimci terörünü durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı dövizler taşımıştı.

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İlerleyen saatlerde, Netanyahu hükümetinin istifası için çağrı yapan yüzlerce kişilik ikinci bir grup aynı bölgeye gelmişti.

Havalı kornalar ve müzik aletleriyle ritim tutarak Netanyahu hükümeti aleyhine sloganlar atan İsrailli grup, "Halk 1-Hükümet 0", "Suçlular hükümeti" yazılı pankartlar taşımıştı.

Hükümet karşıtı grup, zaman zaman Kaplan Caddesi'nde trafiği engellemiş, atlı polis birlikleri göstericilere müdahale ederek trafiği açmıştı. İsrail polisi, yolu kapatan göstericilerden birini gözaltına almıştı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü olarak bir süre kapatarak burada ateş yakmıştı.

"Esirler için zaman tükeniyor", "Hemen şimdi anlaşma" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sloganlarla Netanyahu'yu "siyasi gerekçelerle esirleri yüzüstü bırakmakla" suçlamış, İsrail polisi, yol kapatan en az 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra Hamas'ın isteklerini kabul etmeyeceklerini ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1,4 milyona kadar zorla yerinden göç ettirilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.