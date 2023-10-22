Tel Aviv'de bir araya gelen vatandaşlar ateşkes çağrısında bulundu
İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, dün İsrail Savunma Bakanlığı önünde toplanan İsrailli vatandaşlar ateşkes çağrısında bulundu ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, dün akşam saatlerinde İsrail Savunma Bakanlığı önünde toplanan vatandaşlar ateşkes çağrısında bulundu.
Tel Aviv sakinleri, Gazze'de bulunan rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes talebiyle İsrail Savunma Bakanlığı önünde toplandı.
Bir araya gelen vatandaşlar, haber alamadıkları kişilerin resimleriyle birlikte "Ateşkes sağlayın, onları geri getirin" pankartları taşıdı.
Reuters'a konuşan bir kişi, "İletişimi tamamen kaybettik. Hiçbir yaşam belirtisi yok, hiçbir sinyal yok. İki hafta oldu. Ve biz buradayız, tüm bu ailelerle birlikte buradayım, 200'den fazla rehine var, bu kişilerin geri getirilmesini talep ediyoruz." dedi.
Hamas'ın askeri kanada Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.
Son olarak İsrail ordusu, Gazze'de 212 kişinin rehine olduğunu açıkladı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.