Tel Aviv'de araçlı saldırı: 3'ü ağır 14 yaralı

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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıların tek araçla mı yoksa ayrı araçlarla mı yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ra'anana Belediye Başkanı Chaim Broyde de Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.