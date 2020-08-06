İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki belediye binası, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı.
Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, Rabin Meydanı'nda bulunan belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmış fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Huldai, "İnsanlık her tür çatışmadan üstündür. Kalbimiz, büyük bir felaket yaşayan Lübnan halkıyla beraberdir." ifadelerini kullandı.
BAZI İSRAİLLİLER UYGULAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan bazı İsrailliler ise Lübnan bayrağının Tel Aviv belediye binasına yansıtılmasına tepki gösterdi.
İsrail'in Haaretz gazetesine göre, aşırı sağcı eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked, dünyanın tersine döndüğünü söyledi. Duruma tepki gösteren Şaked, "Düşman bir devletin bayrağına sahip olduk." dedi.
İsrail'e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz de sosal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’a insani yardım teklifinin mantıklı olduğunu ancak belediye binasının Lübnan bayrağıyla aydınlatılmasını yanlış bulduğunu kaydetti.
Peretz, "Düşman bir devletin bayrağının Tel Aviv'in kalbinde açılması doğru değildir ve gayriahlakidir." ifadesini kullandı.
İsrail, Beyrut'ta dün meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a yardım teklifinde bulunmuştu.
Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile Savunma Bakanı ve koalisyon ortağı Benny Gantz, Lübnan'a uluslararası aracılar üzerinden tıbbi ve insani yardıma hazır olduklarını belirtmişti.
Söz konusu bakanlar tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in ayrıca aracısız acil yardıma da hazır olduğu kaydedilmişti.
Adının açıklanmasını istemeyen İsrail yetkililer de daha önce yaptıkları açıklamada, İsrail'in Beyrut'taki patlamayla ilgisinin olmadığını iddia etmişti.
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