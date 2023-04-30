Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK-PYD terör örgütünün kurduğu patlayıcı maddelerin infilak etmesi sebebiyle 2 polis memurunun şehit olduğunu, 11 polis memurunun yaralandığını duyurdu.

Giriş: 30.04.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Tel Abyad’ta 2 polis memuru şehit oldu
AA

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz ile 1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4’ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gaziosmanpaşa'da park kavgası! Komşusunu ezmeye çalıştı
Gaziosmanpaşa'da park kavgası! Komşusunu ezmeye çalıştı
MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
Platonik aşk vahşetinde soruşturma tamamlandı!
Platonik aşk vahşetinde soruşturma tamamlandı!
'Paylaşılamayan hırsız' cinayetinde katilleri poşet yakalattı!
'Paylaşılamayan hırsız' cinayetinde katilleri poşet yakalattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.