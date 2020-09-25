Tel Abyadlı Hammadi, Türkiye'de mimari restorasyon eğitimi alıp Suriye'nin imarı için çalışacak

Rakka ilinde bulunan Fırat Üniversitesindeki hukuk eğitimini 2012 yılında savaş yüzünden yarım bırakan 30 yaşındaki Ebu Vefa, Tel Abyad ilçesinin 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenmesinin ardından eğitimini sürdürme kararı aldı.
Suriye Geçici Hükümetinin düzenlediği Lise Son Sınavı'nda başarılı olan Ebu Vefa, temmuzda Harran Üniversitesinin Yabancı Öğrenci Sınavı'na katılarak yüksek puan aldı. Ebu Vefa, Türkiye'deki diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi üniversitenin belirlediği şartları yerine getirerek Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulunda Mimari Restorasyon bölümünü seçti.
Eğitim masraflarını kendisi karşılayacak olan Ebu Vefa, yarım kalan eğitimini tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşarken, okulunu bitirip ülkesinin imarında yer almak istiyor.
- "8 yıl aranın ardından yeniden üniversiteli olmak gurur verici"
İki çocuk babası Ebu Vefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda Türkçe sınavına hazırlandığını belirterek, "8 yıl aranın ardından yeniden üniversiteli olmak gurur verici. İlk aşamada çok zorluk yaşadım. Yavaş yavaş bu zorlukları yendim." dedi.
Müteahhit olduğunu ifade eden Ebu Vefa, "Bölümü severek seçtim. 10 yıl süren savaş ve yıkımdan sonra ülkemizdeki altyapı çok zarar gördü. Diğer ülkelerdeki gibi çağdaş ve modern altyapıların ülkemizde de imarı için uzmanlar lazım olacak." diye konuştu.
Okuma heyecanı ve isteğinin hiç eksilmediğini söyleyen Ebu Vefa, YÖS derecesine göre üniversitedeki bölümlerden Mimari Restorasyon bölümünü kazandığını dile getirdi.
Savaştan dolayı eğitimini yarıda bırakan kendisi gibi insanlar için Türkiye'de geçerliliği olan Lise Son Sınavı'nın çok kıymetli bir fırsat olduğunu vurgulayan Ebu Vefa, sözlerine şöyle devam etti:
"Önümüzdeki yıllarda bu sürecin aynı şeklide devam etmesini umuyoruz. Bunu ailelerin çocuklarını okula göndermesi için teşvik edici bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'deki üniversitelere kabul edilen öğrencileri, aileleri ve Tel Abyad halkını tebrik ediyorum. Bundan sonra Lise Son Sınavı'na başvuran öğrencilerin sayısı artar diye umuyorum."
Ebu Vefa, Türk hükümeti ve halkına, Tel Abyad Meclisine, Harran Üniversitesine, Suriye Geçici Hükümetine teşekkürlerini ifade etti.
Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Samer Hamdo da ilçede Lise Son Sınavı'ndan geçen öğrencilerin bir kısmının Türkiye'de bazı üniversitelerde şartları yerine getirerek kabul edildiğini ve bu öğrencilerin gelecekte bölgeye faydalı bireyler olacağını belirtti.
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