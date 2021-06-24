YPG/PKK'lı teröristler, M4 kara yolunun güneyinde işgal etmeyi sürdürdüğü bölgelerden Tel Abyad ilinin güneyindeki Molla Barho köyünü akşam saatlerinde karadan karaya atış yapan silahlarla hedef aldı.

AA'nın haberine göre saldırıda Huriyye Kureyman hayatını kaybederken, bir sivil yaralandı. Saldırı sonrası köyde yaşayan yaklaşık 100 sivil, Hammam Türkmen beldesine sığındı.

Terör örgütü YPG/PKK, M4 kara yolunun güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.