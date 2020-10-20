Tel Abyad'da eğitime verilen destek sürüyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın tahrip ettiği Ebu Ubeyde İbin Cerrah İlkokulu, Şanlıurfa Valiliği ve Kuveytli Ataa Derneği tarafından onarılarak hizmete hazır hale getirildi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Ataa Derneği temsilcisi Usame el-Şeydün, Tel Abyad gümrük kapısında gıda, un ve okul malzemesi yardımı tırlarının önünde basın açıklaması yaptı.Vali Erin, Kuveyt hükümetine ve halkına, yapmaya devam ettikleri insani yardımlar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.Ataa Derneği Şanlıurfa ve Barış Pınarı bölgesi temsilcisi Şeydün de "Bu yapmış olduğumuz uluslararası rahmet yardımı, konvoylardan 425'incisidir. Daha önce de savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimize Azez'de veya başka bölgelerde yardım yaptık. Yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Şeydün, konvoyda 100 ton un, 1000 gıda kumanyası ve 500 öğrenciye okul çantası yer aldığını söyledi.Basın açıklamasından sonra Vali Erin ve beraberindeki heyet bakım ve onarımı biten Ebu Ubeyda İbin Cerrah İlkokulu'na intikal etti.Okulun açılışı öncesinde kurdele kesen Vali Erin ve heyet, sembolik ders zilini çalarken, öğrencilere çantalarını dağıttı.
Tel Abyad, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ve Suriye Milli Ordusu’nun destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'yla 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK’dan arındırılmıştı.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eğitime hazır hale getirilen 422 okulda ilk, orta ve lise düzeyinde toplam 48 bin öğrenci ders başı yaptı.
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