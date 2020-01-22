Tel Abyad'da 4 terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin gizlendikleri evlerde silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın düzenlediği operasyonlarla gizlendikleri evlerdeki silah ve mühimmatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi" denildi.