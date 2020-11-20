Tel Abyad'da 15 kilogram patlayıcı ile anti tank mayını ele geçirildi

AA

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü YPG/PKK'nın eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin bölgede yaptığı istihbarat çalışmalarında, terör örgütünün Türkiye'ye sokmaya çalıştığı patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tel Abyad'ın Suluk bölgesinde metruk bir evde yapılan aramada, el yapımı 15 kilogram patlayıcı madde bulundu.

Terör örgütü tarafından eylem için bölgeye getirilen ve patlamaya hazır bir anti tank mayınının da toprağa gömülü bir şekilde olduğu tespit edildi.

Patlayıcı maddeler kontrollü şekilde imha edildi. Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.