Teksüt Bandırma, Omar Prewitt ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.

2,01 metre boyundaki oyuncu, geçen sezon Polonya ligi ekiplerinden Legia Varşova'da forma giydiği 30 karşılaşmada 18,3 sayı ve 6,1 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.