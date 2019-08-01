Teksüt Bandırma, Jaime Smith ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Geçen sezonu İtalya ligi takımlarından Dinamo Sassari'de geçiren ABD'li oyun kurucu, çıktığı 38 karşılaşmada 11,4 sayı, 1,4 ribaunt ve 3,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.