13 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teksüt Bandırma: 84 - Anadolu Efes: 66
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Çağrı Hekimoğlu
Teksüt Bandırma: Smith 11, Prewitt 3, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca 2 , Atakan Erdek, Şehmus Hazer 19, Kalinoski 14, Alperen Şengün 6, Terry 13, Hummer 16
Anadolu Efes: Singleton 25, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 4, Mustafa Kurtuldum 4, Tolga Geçim 2, Ömer Can İlyasoğlu, Sertaç Şanlı 2, Ahmet Buğrahan Tuncer 4, Micic 5, Anderson 2, Peters 3, Dunston 15
1. Periyot: 22-18
Devre: 45-43
3. Periyot: 65-58
5 Faulle çıkan: 35.39 Dunston ( Anadolu Efes)
Karşılaşmaya hızlı başlayan Teksüt Bandırma, Kalinoski, Terry, Smith'in sayılarıyla 3. dakikayı 10-5 önde geçti. Peters, Dunston ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla rakibine karşılık veren Anadolu Efes, 6. dakikada üst üste sayılar bularak skoru 16-15 lehine çevirdi. Kalan dakikalar karşılıklı basketlerle devam ederken, Teksüt Bandırma çeyreği 22-18 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe genç bir ilk 5 ile başlayan Bandırma temsilcisi, Şehmus Hazer ve Sadık Emir'in sayılarıyla 14. dakikada skoru 32-25'e getirdi. Yaptığı sert savunmayla skorda tutunmaya çalışan Anadolu Efes, Singleton ve Dunston ile de hücumda etkili olunca 18. dakikada skor 36-36 eşitlendi. Şehmus Hazer'in asist ve sayılarıyla tekrar üstünlük kuran Teksüt Bandırma, soyunma odasına 45-43 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe seyirci desteğiyle baskılı başlayan Bandırma temsilcisi, 25. dakikada 12-0'lık seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı: 60-47. Anadolu Efes, Singleton ve Micic ile oyuna tutunmaya çalışsa da iyi oyunu sürdüren Teksüt Bandırma, final periyoduna 65-58 üstün girdi.
Son çeyrekte daha sabırlı ve kontrollü oynayan ev sahibi ekip, seyirci desteğini de arkasına alarak rakibinin skorda geri gelmesine izin vermedi ve karşılaşmadan 84-66 galip ayrıldı.
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