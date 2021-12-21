Tekstilde hedef 15 milyar dolar

AA

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde düzenlenecek fuara ilişkin tanıtım toplantısında konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörünün küresel markaların en güvenli limanı olduğunu söyledi.

Bu yılı 12,7 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı öngördüklerini dile getiren Öksüz, 2022'de 15 milyar dolarlık ihracatla küresel ticaretteki paylarını daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Öksüz, bu çerçevede İTHİB olarak dünyanın en önde gelen fuarlarına milli katılım organizasyonu düzenlediklerini, sektörel ticaret ve alım heyetleriyle firmaları küresel markalar ile buluşturduklarını anlattı.

Özellikle salgın döneminde büyük bir sınavdan geçen birçok ülkenin sınıfta kaldığını aktaran Öksüz, "Ancak Türk tekstil sektörü olarak lojistik kabiliyetimizi entegre üretim gücü ile birleştirebildiğimiz için bu zorlu sınavdan başarıyla çıktık ve Türkiye’nin en güvenli ticaret limanı olduğunu bir kez daha ispatladık." dedi.

"FUAR SEKTÖR İHRACATINA 1 MİLYAR DOLARLIK KARKI SAĞLAYACAK"

Ahmet Öksüz, Texhibition İstanbul Fuarı'nın, tekstil sektörünü bir adım daha öteye taşıyacağını belirterek, organizasyonun, küresel tedarik zincirinin Türkiye'ye yönelimini sürdürülebilir kılabilmek için kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Texhibition İstanbul Fuarı'nın 15 milyar dolarlık ihracat hedefine 1 milyar dolar katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getiren Öksüz, şu açıklamalarda bulundu:

"Fuar sadece firmalarımızı küresel markalarla bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda sektörümüzün sürdürülebilirlik yaklaşımını, Ar-Ge ve inovasyon projelerini, tasarım algısını tüm dünyaya duyurmak için bir fırsat sağlayacak. Sektörümüzün en fazla ihtiyaç duyduğu projelerden biri konumundaki fuarımızı el birliği ile hayata geçirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısıyız. Gerçekleştireceğimiz fuarın, orta-uzun vadeli hedefimiz olan dünyanın ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesi arasına girme hedefine en önemli katkılardan birini sağlayacağını öngörüyoruz."

"TÜRK TEKSTİLCİSİ CARİ AÇIĞI KAPATMAYA DEVAM EDİYOR"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise Türk tekstil sektörünün ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, salgının getirdiği olumsuzluklara rağmen en hızlı şekilde kendini salgın şartlarına adapte eden sektörlerden birisinin tekstil olduğunu söyledi.

Tekstilin, Kovid-19'un etkilerinin azaldığı süreçte de dijital etkinliklerin yanı sıra fiziksel etkinliklerle gücüne güç katacağını dile getiren Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu:

"Texhibition İstanbul Fuarı'nın İTO yönetimi ve sektör temsilcileri için ayrı bir önemi var. Çünkü bu fuarın başlangıcı, düzenlenme fikri; 2019 Mart'ta 156 yabancı alıcı ile 42 Türk kumaş üreticisi firma arasında yaptığımız ikili görüşmelere dayanıyor. Orada oluşan fikirle birlikte fuarın temellerini de atmış olduk. İkili görüşmelerle başlayan hikayemiz, gelecekte de büyük ve uluslararası bir fuar organizasyonu efsanesine dönüşecektir. Bu, sektörümüzün üretime ve ihracata olan inancıyla olmuştur. Sektörün üretim kalitesi ve kapasitesiyle, tasarım gücü ve yenilikçi tavrıyla mümkün olmuştur."

Avdagiç, tekstil sektörünün kalbinin fuar sayesinde İstanbul'da atacağını belirterek, "Biz dünyanın her kıtasına, yeryüzünde yaşayan her insan topluluğuna yönelik tekstil ürünü üretme kabiliyetine sahibiz. Küresel üretirken yerel düşünmeyle, sunum farklılıklarıyla, hedef pazar odaklı küçük dokunuşlarla ihracatımızı daha da artırabiliriz." diye konuştu.

100'DEN FAZLA ÜLKEDEN 1.000'İ AŞKIN NİTELİKLİ ALICI KATILACAK

Toplantıda verilen bilgiye göre, başta AB, ABD, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere 100'ü aşkın ülkeden 1.000'in üzerinde nitelikli alıcıyı İstanbul'a getirecek "Texhibition İstanbul Fuarı" 16-18 Mart'ta düzenlenecek.

Trendlerin belirleneceği, modaya yön veren markaların tedarik yapacağı, tasarımın, renklerin tartışılacağı uluslararası fuarda, örme kumaş, dokuma kumaş, indigo ve tekstil aksesuarı üreten 200'ün üzerinde yerli firma katılacak.

Fuarda gerçekleştirilecek B2B faaliyetlerin yanı sıra başta dijital dönüşüm, teknik tekstil, sürdürülebilirlik başlıkları olmak üzere tasarım, etkileşim ve deneyimi bir araya getirecek trend alanları, seminerler, workshoplar ve defileler düzenlenecek.