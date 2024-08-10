Tekstil yüklü kamyonet devrildi, Tem Otoyolu'nda yoğunluk oluştu
İstanbul TEM Otoyolu'nda tekstil malzemesi yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
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TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Ataşehir yol ayrımında tekstil yüklü bir kamyonetin sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Devrilen kamyonetin sürücüsü Hakan A. hafif yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kamyonet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kamyonetteki malzemeler çekiciye yüklendikten sonra araç, belediyeye ait vinçle yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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