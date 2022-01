Tekstil sektöründen tarihi ihracat

İHA

Türk tekstil sektörü ihracatta yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Sektör 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 33,2 artış sağlayarak 12,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Aralık ayında ise sektör, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek aylık ihracat verisine ulaştı. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, ihracatta yükselişin 2022 yılında da sürmeye devam edeceğini açıkladı.

96 ÜLKEDE REKOR KIRILDI

Tekstil sektörünün 12 aylık ihracat rakamlarını değerlendiren Öksüz, “2021 yılında 200 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin yaklaşık yüzde 85’inde ihracatımız arttı. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika Kıtaları ve Türk Cumhuriyetlerine ihracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 96 ülke ve bölgeye ise tüm zamanların en yüksek tekstil ihracatını gerçekleştirdik. Sektörümüz açısından en sevindirici gelişmelerden biri ise ABD’ye gerçekleştirdiğimiz ihracatta yaşandı. En büyük hedef pazarlarımızdan biri konumundaki ABD’ye 2021 yılında 839 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Son 3 yılda istikrarlı bir şekilde ABD’ye ihracatımızı artırıyoruz. 2022 yılında ise ABD’ye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.” dedi.

Tekstil sektörünün en büyük ihracat pazarları hakkında bilgi veren İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: “2022 yılında en fazla tekstil ihracatı gösterdiğimiz ülkeler sırasıyla yüzde 52,5 artışla İtalya, yüzde 11,2 artışla Almanya ve yüzde 33,7 artışla ABD oldu. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine 2021 yılı ihracatımız yüzde 33,8 oranında artarak yaklaşık 6 milyar dolar değerinde gerçekleşti. 2022 yılında AB’ye ihracatımızın 7,5 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz.” dedi.

2021 yılında 2,3 milyar dolar değerinde ev tekstili, 2,1 milyar dolar değerinde ise örme kumaş ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizen Öksüz, sözlerine şöyle devam etti: “Ev tekstili ve örme kumaş sektörlerimizde tüm zamanların en yüksek ihracat seviyelerine ulaştık. En büyük ihracat pazarımız AB’nin ev tekstili ithalatından yüzde 10’un üzerinde pay alıyoruz. Örme Kumaş sektöründe ise AB’nin en büyük tedarikçisi konumundayız. AB’nin örme kumaş ithalatından Türk örme kumaş sektörü yüzde 42,4 oranında pay alıyor. Ev tekstili ve örme kumaş sektörlerimizdeki başarılarımızın 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte 2022 yılında dokuma kumaş ve teknik tekstil sektörümüzde de ihracat atağı gerçekleştireceğiz.”

2022'DE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türk tekstil sektörünün dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olduğunu vurgulayan Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörümüz, AB ülkelerinin 2. tedarikçisi konumunda yer alıyor. Hedefimiz 2022 yılında 15 milyar dolar değerinde ihracatla yeni bir rekora imza atmak. Bu kapsamda 2022 yılında İTHİB olarak İTO iş birliğinde İstanbul’da gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Texhibition İstanbul Fuarımız, Birlik olarak New York’ta gerçekleştirdiğimiz I Of The World Fuarımız, Premiere Vision Paris, London Textile Fair, Munich Fabric Start, Techtextil Frankfurt Teknik Tekstil Fuarı gibi gerçekleştireceğimiz Milli Katılım Organizasyonlarımız ve ticaret heyetlerimiz ihracat atağımızda önemli rol oynayacak. Entegre üretim gücünden nitelikli istihdamına, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz yatırımlardan Ar-Ge çalışmalarına, esnek üretim kabiliyetinden lojistik avantajlarına birçok ekonomik faktörde küresel lider olan sektörümüz; salgından sonra birçok küresel markanın tedarik zincirinde güvenilir liman olduğunu bir kez daha ispatladı. Özellikle 2021 yılında firmalarımız hızla yeni yatırımları devreye alarak tedarik zincirindeki konumunu kuvvetlendirdi. 2022 yılında sadece ihracatta değil yatırımlarda da şampiyon olacağız, 10 milyarlarca liralık yatırımlar kısa sürede devreye girecek. Bu çerçevede orta vadede dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesinden biri olma hedefimize hızla yaklaşıyoruz.” diye konuştu.