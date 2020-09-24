AA

Son yıllarda bölgede sağlanan huzur ortamı ve devletin verdiği teşvikler sayesinde Bitlis'te tekstil sektöründe çok sayıda kişi istihdam edildi.

Terörle mücadelede başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması ile yatırım ve istihdamın artırılması için uygulanan 6. bölge teşvikleri, yatırımları da beraberinde getirdi.

Yıllardır birçok ilde fabrikaları bulunan Bitlisli tekstilciler, bu sayede memleketlerine dönerek yatırım yapmaya başladı.

Devletin sunduğu teşviklerden yararlanan yatırımcılardan bazıları kent merkezi, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde atıl durumdaki eski tütün depolarını fabrikaya dönüştürdü, bazıları da kendi arazileri ve Organize Sanayi Bölgesinde devletin tahsis ettiği alanlarda fabrika kurdu.

Bu yatırımlarla istihdama katkı sağlayıp batı illerine göçü azaltan iş adamları, ürettikleri ürünleri yurt içi ve dışına pazarlayarak kent ekonomisine de büyük katkı sağladı.

Bitlis Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri Engin Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'te 3 firmanın atıl durumdaki depoyu tekstil atölyesine dönüştürmesiyle kentte sektörün temelinin atıldığını söyledi.

Bitlis'in genç nüfusu ve sağlanan teşviklerle tekstil yatırımı için en uygun illerden biri olduğunu belirten Başar, şöyle konuştu:

"Daha önce İstanbul'da fabrikam vardı. Orada iki yılda yetiştirdiğim elemanı burada iki ayda yetiştirerek kalifiye duruma getiriyorum. 2012'de 3 olan tekstil fabrikası sayısı 23'e yükseldi. Biz 3 firma 600 kişiyle çalışırken şu an 5 bin çalışanımız var. Gün geçtikçe bu sayı artıyor. Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrikalar yapılıyor. Güroymak ilçesinde bin kişilik bir fabrika faaliyete geçti. Her yıl istihdam sayısı yükseliyor. Bitlis'in en büyük ekonomisi tekstil sektörü. 23 firmanın kent ekonomisine aylık 13 milyon lira katkısı var. Bu sadece yurt dışından gelen para. İç piyasayı saymıyoruz."

18-25 yaş grubu gençlerle çalıştıklarını aktaran Başar, "Gençlerin boş gezmemesi, kendi ekonomik özgürlüklerini kazanması, ayaklarının üzerinde durabilmesi çok önemlidir. 2012'den bu yana 27 personelimi evlendirdim. Şu an burada kazandıkları parayla aile geçindiriyorlar. Bunun yanı sıra kadınlar ekonomik gelir elde etmeye başladı. 2 bin kadın çalışanımız var. Daha önce babalarının eline bakan, çeyiz parası bile olmayan kızlarımız şu an kendi ayakları üstünde duruyor. Özellikle kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"11 bin kişiye istihdam sağlayacağız."

Tekstil sektörünün Bitlis'in bir gerçeği haline geldiğini belirten Başar, Organize Sanayi Bölgesinin açılmasının önemli olduğunu, bu sayede 10 yıllık süreli teşvik belgelerinin 12 yıla çıktığını dile getirdi.

2023'te kentteki fabrika sayısının 35'e yükselmesini öngördüklerini anlatan Başar, şunları kaydetti:

"11 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Ben 32 kişiyle başladım şu an 250 kişi çalıştırıyorum. Bunu 400'e çıkarmayı hedefliyorum. Burada üretilen ürünlerin yüzde 80'ini İngiltere, İspanya, İtalya, Rusya ve Fransa gibi 40 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu bizim için büyük avantaj. İlk zamanlar Bitlis'te uygulanan sokağa çıkma yasakları bizi çok etkiledi. İstanbul'daki müşterim arayıp ürünlerin yetişme durumunu soruyordu. Bunun kırsalda olduğunu kentin güvenli olduğunu bir türlü anlatamıyordum. Bitlis en güvenli illerden biri. Burada işlerimiz güzel gidiyor. Yakın zamanda yeni fabrikalar yaparak daha çok ülkeye ihracat yapacağız."