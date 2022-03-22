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İTHİB'den yapılan açıklamaya göre, küresel alıcılarla sektörü buluşturan Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

5 bin metrekare alan üzerinde gerçekleşen ve 63 ülkeden 11 bin 211 kişinin ziyaret ettiği fuarda, 3 gün boyunca sürdürülebilirlik ve tasarım konusunda alanında uzman kişilerle seminerler de düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün 2022 ihracat hedefine ulaşmasına fuarın büyük katkı sunacağını belirterek, fuarın çok başarılı bir şekilde tamamlandığını ve 21-23 Eylül'de ikincisini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüze büyük katkı sunma hedefiyle düzenlediğimiz fuarımızda hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. 84 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirdiğimiz fuarda sektörümüz firmalarını birçok dünya devletinden alıcılarla buluşturduk. Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm sektör temsilcilerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekstil sektörünün uzun zamandır beklediği ilk yerli ve milli fuarı olan Texhibition, ülkemize yakışır bir fuar oldu. Fuara katılan firmalarımızdan fuarımıza ilişkin oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Bu çerçevede 21-23 Eylül 2022'de ikincisini gerçekleştireceğimiz fuarımızı en az iki kat büyüteceğiz. Gelecek yıllarda fuarımızın dünyanın en büyük tekstil fuarlarından biri olmasını hedefliyoruz. Fuarımızın tekstil sektörü ihracatımıza bu yıl 1 milyar dolar katkı sunmasını hedefliyoruz.

Kardeş birliğimiz İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz de ağustos ayında IFCO Fuarı'nın ikincisini organize edecek. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bu entegre fuar çalışmaları, İstanbul'u Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin moda merkezi yapma noktasında önemli bir rol oynayacak. Sektör olarak geçen yıl 12,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik ve bu dönemde 200 ülkeye ihracat yaptık. 2022'de ise hedefimiz, 15 milyar dolar ihracatla küresel ticaretteki payımızı daha da artırmak. Bu başarıyı sürdürebilir hale getirmek adına İTO ile organize olarak ilk yurt içi fuarımızı organize ettik."