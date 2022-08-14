Tekstil ihracatı 6 milyar doları aştı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz 2022'de ise ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 19,1 artarak 144,4 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 248 milyar doları aştı.

Temmuz 2021'de 723 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde de yüzde 0,7 artışla 728 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sektör, Ocak-Temmuz 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 6 milyar 119 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle tekstil ve ham maddeleri sektörü tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 317 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 121 milyon dolarla Gaziantep ve 83 milyon dolarla Bursa takip etti.

Ocak-Temmuz 2022'de sektörün yaptığı 6,1 milyar dolarlık ihracatın 2 milyar 460 milyon doları İstanbul'dan, 1 milyar doları Gaziantep'ten ve 736 milyon doları Bursa'dan gerçekleştirildi.

İTALYA İLK SIRADA

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 67 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 43,8 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 39,5 milyon dolarla Belarus izledi.

Bu yılın 7 ayında ise sektör, İtalya'ya 635 milyon dolar, ABD'ye 340 milyon dolar ve İspanya'ya 323 milyon dolar dış satım yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 278 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 139 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 86 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 7 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 2 milyar 585 milyon dolar, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 805 milyon dolar ve Afrika ülkelerine 798 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

Temmuzda 163 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 3,9 pay aldı. Ocak-Temmuz 2022'de sektör, 190 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatındaki payı da yüzde 4,2 oldu.