Tekstil fabrikasındaki yangın zarara yol açtı - ŞANLIURFA

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Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibince yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.Yangının yan depolara sıçramasının önüne geçmek için hem soğutma çalışması yapıldı, hem de depolardaki pamuk fabrika işçileri tarafından boşaltıldı.Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın, fabrikada hasara neden oldu.