DHA

Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Asiye Önal, çalıştığı tekstil fabrikasında manevra yapan forkliftin altında kaldı. Yaralanan Önal, aracın altında diğer işçiler tarafından çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk annesi Önal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.