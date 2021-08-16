Tekstil fabrikasında feci yangın!

AA

Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre yangına, Uşak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.