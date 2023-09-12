Arnavutköy’de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

İHA'nın haberine göre tekstil atölyesinde başlayan kavga sokağa taşınırken, meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.