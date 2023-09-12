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        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy'de tekstil atölyesindeki kavga sokağa taştı!

        İstanbul'da tekstil atölyesindeki kavga sokağa taştı!

        İstanbul Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan bir tekstil atölyesinde başlayan kavga sokağa taştı. Feci olayda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:53
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        Tekstil atölyesindeki kavga sokağa taştı!
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        Arnavutköy’de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

        İHA'nın haberine göre tekstil atölyesinde başlayan kavga sokağa taşınırken, meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

        Taraflardan birinin, diğer tarafın işlettiği tekstil atölyesine gelmesi üzerine başlayan kavga, sokağa taşındı. Cadde üzerinde onlarca kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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