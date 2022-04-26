Teksas'ta idam mahkumu kadının infazı ertelendi

Texas Temyiz Mahkemesi, Latin kökenli Lucio'nun çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen infazın 120 gün ertelediğini açıkladı.
Temyiz Mahkemesinin infazın durdurulması talebini kabul etmesi üzerine, 53 yaşındaki kadının suçsuz olduğuna dair iddialarının bir alt mahkeme tarafından yeniden incelenmesinin önü açılmış oldu.
Lucio, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme bana yaşama ve masumiyetimi kanıtlama şansı verdiği için minnettarım. Çocuklarıma anne, torunlarıma anneanne olmak için daha çok günlerim olduğuna şükrediyorum." ifadelerine yer verdi.
AA'nın haberine göre; Texas'ta bugüne kadar 6 kadın idam cezasına çarptırılırken Lucio, infazının gerçekleşmesi durumunda eyalette idam edilen ilk Latin kökenli kadın olacaktı.
2014'TE İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ
Melissa Lucio'ya, 2007'de taşınma sırasında gözden kaybolan 2 yaşındaki kızının evin merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetmesindeki sorumluluğu nedeniyle 2014'te idam cezası verilmişti.
Masumiyet Projesi avukatlarının Texas Af Kurulu'na gönderdiği dilekçede, kızı Mariah'ın merdivenlerden düşmesi sonucu öldüğünü söyleyen Lucio'ya inanmayan inceleme ekiplerinin, raporlarında birkaç basamaklı bir yerde bunun mümkün olmadığını yazdıkları, fakat küçük kızın bir önceki evin yüksek merdivenlerinden taşınma sırasında düştüğü gerçeğini göz ardı ettikleri detayına yer verilmişti.
Eyalet çapında başlatılan kampanya çerçevesinde, 22 Nisan'da Texas Meclisi üyelerinin yarısının ve Lucio'nun idamı için el kaldıran jüri üyelerinden 5'inin infazın ertelenmesi çağrısında bulunduğu bildirilmişti.
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