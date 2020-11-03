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Teksas'taki federal yargıç Houston yetkililerinin Demokratik eğilimli bölgedeki arabada kullanan ABD başkanlık seçimlerinde kullanılan yaklaşık 127 bin oy pusulasının geçersiz olması teklifini reddetti.

Teksas Yüksek Mahkemesi, erken oylama sırasında arabasından inmeyerek oy kullanan 100 binin üzerinde oy pusulasının geçersiz sayılması için yapılan başvuruyu reddetti.

Dava, eyalet Temsilcisi Steve Toth, muhafazakar aktivist Steve Hotze ve yargıç adayı Sharon Hemphill'in de aralarında bulunduğu davacılar tarafından açıldı.

Aynı mahkeme daha önce Teksas Cumhuriyetçi Parti ve Harris İlçe Cumhuriyetçi Parti tarafından getirilen benzer meydan okumaları da reddetmişti.

ABD'nin en büyük ikinci eyaleti olan Teksas, geleneksel olarak Cumhuriyetçi. Ancak anketlerde, Başkan Donald Trump ile Demokratik aday Joe Biden arasında sıkı bir yarış olduğu görüldü.

Houston şehrine ve yaklaşık 4,7 milyon kişiye ev sahipliği yapan Harris County, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık üçüncü ilçesi. Şu anda tüm seçmenlere açık olan 10 adet arabalı oylama sitesine sahip.

"OYLARIMIZI GEÇERSİZ KILMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sarah ve Dan Jones birkaç hafta önce arabalı bir sitede oy verdiler ve Cumartesi günü oy pusulalarına itiraz edildiğini öğrendiler.

32 yaşındaki Sarah Jones, "Hayatımda hiç bu kadar önemli hissetmemiştim," dedi. İkisi de Biden'a oy verdiğini açıkladı. 38 yaşındaki Dan Jones, "Biden'a oy verdim ve oy pusulamı geçersiz kılmaya çalışıyorlar" dedi.

3 Kasım seçimlerine erken oy kullanma imkanı olan Amerikalılar arasında Demokratlar genellikle posta yoluyla oy kullandı. Öte yandan Trump, postayla oy kullanmanın sahtekarlığa yol açacağını iddia etti.

Harris County'nin üst düzey yöneticisi Demokrat Lina Hidalgo, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Oyları geçersiz kılmak için ne kadar saçma argüman varsa sunuyorlar" dedi.