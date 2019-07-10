ABD'nin Teksas eyaletinde bir markete giderek dolaptan aldığı kutu dondurmayı yalayıp yeniden rafa koyan genç kız gündem oldu. Kısa sürede yakalanan genç kıza eyalet yasalarına göre 10 bin dolar (57 bin lira) para cezası verildi. Yetkililer gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanığın, eylül ayında çıkacağı mahkemede suçlu bulunursa 2 ila 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtmişti.

Sosyal medyada, 'Ne yediğinize dikkat edin, yalanmış olabilir' mesajlarıyla kısa sürede yayılan videolar sonrası Teksas polisi, bu işin peşini bırakmayacaklarını belirten bir açıklama yayımlayarak, iki memurun bir süpermarketin dondurma reyonunun önünde çekildikleri fotoğrafı paylaşıp, "Bu markette yalanan tek dondurma alıp eve götürdüğünüz dondurma olacak" dediler.