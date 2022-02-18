Sabancı Holding'in teknoloji perakendeciliği ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketi Teknosa, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Teknosa 2021 yılı sonu itibarıyla cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 34’lük büyüme ile 7.5 milyar TL’ye, net kârını da 131.5 milyon TL’ye çıkardı.
2021 yılında e-ticarette de 1.1 milyar TL seviyesinde ciro elde eden Teknosa’da online satışların perakende cirosu içindeki payı da yüzde 15.3 olarak gerçekleşti. Teknosa, 2022 yılında 169 milyon TL’lik yatırım planı olduğunu da duyurdu.
“YATIRIMLARI 2.5 KAT ARTIRACAĞIZ”
Şirketin finansal performansını ve bu yılki hedeflerini değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, “2022 yılında da mevcut işlerimizi geliştirerek, etki alanımızı genişleterek ve işimizi dönüştürerek sürdürülebilir büyümeye odaklanacak, yatırımlarımızı buna göre şekillendireceğiz. Bu yıl, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 70 milyon TL’lik yatırımın yaklaşık 2.5 katı seviyesinde 169 milyon TL’lik güçlü bir yatırım planlıyoruz. Mağazalarımızda ve online kanallarımızda fijital deneyim sunma stratejimizin bir parçası olarak tüketicilerimizle buluşturduğumuz, kendi sektöründe ilk olan pazaryerimizde, teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ise şöyle konuştu:
“Stratejik yol haritamızın temelinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik var. Bu çerçevede 2021 yılında tüketicilerimize yenilikçi hizmetler sunarak, mağaza, websitesi ve mobil uygulamada online-offline kanal ayrımı olmaksızın müşteri deneyimini artıracak geliştirmelerimize devam ettik. Veri analitiği yetkinliklerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama, deneyim haritalarını çıkarma ve müşteri ilişkileri yönetiminde fark yaratmaya odaklandık. Bu çerçevede tasarladığımız yeni sadakat programımız TeknoClub’ı lanse ettik.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!