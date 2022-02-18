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Sabancı Holding'in teknoloji perakendeciliği ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketi Teknosa, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Teknosa 2021 yılı sonu itibarıyla cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 34’lük büyüme ile 7.5 milyar TL’ye, net kârını da 131.5 milyon TL’ye çıkardı.

2021 yılında e-ticarette de 1.1 milyar TL seviyesinde ciro elde eden Teknosa’da online satışların perakende cirosu içindeki payı da yüzde 15.3 olarak gerçekleşti. Teknosa, 2022 yılında 169 milyon TL’lik yatırım planı olduğunu da duyurdu.

“YATIRIMLARI 2.5 KAT ARTIRACAĞIZ”

Şirketin finansal performansını ve bu yılki hedeflerini değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, “2022 yılında da mevcut işlerimizi geliştirerek, etki alanımızı genişleterek ve işimizi dönüştürerek sürdürülebilir büyümeye odaklanacak, yatırımlarımızı buna göre şekillendireceğiz. Bu yıl, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 70 milyon TL’lik yatırımın yaklaşık 2.5 katı seviyesinde 169 milyon TL’lik güçlü bir yatırım planlıyoruz. Mağazalarımızda ve online kanallarımızda fijital deneyim sunma stratejimizin bir parçası olarak tüketicilerimizle buluşturduğumuz, kendi sektöründe ilk olan pazaryerimizde, teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ise şöyle konuştu:

“Stratejik yol haritamızın temelinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik var. Bu çerçevede 2021 yılında tüketicilerimize yenilikçi hizmetler sunarak, mağaza, websitesi ve mobil uygulamada online-offline kanal ayrımı olmaksızın müşteri deneyimini artıracak geliştirmelerimize devam ettik. Veri analitiği yetkinliklerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama, deneyim haritalarını çıkarma ve müşteri ilişkileri yönetiminde fark yaratmaya odaklandık. Bu çerçevede tasarladığımız yeni sadakat programımız TeknoClub’ı lanse ettik.”