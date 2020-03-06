Teknoparkların ihracatı 4,5 milyar doları aştı

AA

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimciliğin, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bünyelerindeki 446 firmanın teknoloji üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bugüne dek toplamda 560 milyon dolar üzerinde ihracat geliri sağladıklarını dile getiren Güner, gerçekleşen projelerden elde edilen gelirin ise 4,5 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

Güner, geçen yıl 300 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve 2020 yılında 400 milyon doların üzerinde ihracat hedeflediklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoparklarda teknoloji üretimi yapan şirketlerin Türkiye'ye sağladığı katma değer önemli bir seviyeye ulaştı. Türkiye'de Ocak 2020 itibarıyla 85 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunuyor. 56 binden fazla Ar-Ge çalışanı ile birlikte 5 bin 500'den fazla şirket faaliyet gösteriyor. Bu firmaların her biri teknoparklarda Ar-Ge yapıyor. Teknoparklarda elde edilen gelir 87,5 milyar TL, ihracat ise 4,5 milyar doları geçmiş durumda."

"Teknoparklar girişimcilere rekabet avantajı sağlıyor"

Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için herkesin kendi payına düşeni yapması gerektiğine dikkati çeken Güner, "Girişimciliği destekleyen bir iş ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu alandaki her türlü proje ve çalışmaya destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Güner, Yıldız Teknopark çatısı altında faaliyet gösteren Yıldız Kuluçka'nın girişimcilere; ön kuluçka, kuluçka ve sadece akademik girişimcilere özel akademik kuluçka programında bulunma olanağı tanıdığını dile getirdi.

Bu programlar aracılığıyla girişimcilere destekler sağlayarak şirketlerini büyütmelerine yardımcı olduklarını anlatan Güner, "Şirketlerin ve startupların teknoparkları tercih etmelerinin nedeni, teknopark bünyesinde olmanın firmaya sağladığı prestij ve rekabet avantajı. Ayrıca, üniversitedeki araştırma altyapısından uygun koşullarla yararlanabilmeleri, iş birliği kurabilmeleri, danışmanlık alabilmeleri, teknoloji transferinin ve gelişiminine daha kolay ulaşmaları da bu noktada önem taşıyor." yorumunu yaptı.

"Devlet teşvikleri bilimsel ilerleme açısından önemli"

Güner, teknoparklarda yer alan girişimler için devlet tarafından sağlanan birçok teşvik bulunduğunu vurgulayarak, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler için bu tarz desteklerin öneminin farkında olduklarını söyledi.Teknoparklar arasında bir ilk olarak 2016 yılından beri şirketlere kira indirimi sağladıklarını belirten Güner, şunları kaydetti:

"İndirim oranlarını, ulusal ve uluslararası destekli ürünler geliştirilmesi, akademisyenler ve üniversite ile iş birliği yapılması gibi çeşitli kriterlere göre hesaplayarak yapıyoruz. 2019'da 71 firmaya 715 bin TL'yi aşkın kira indirimi sağladık.Ayrıca, girişimcilerimize farklı konularda da etkinlikler yapıyor, eğitimler düzenliyoruz; şirket değerleme yöntemleri, patent süreçleri gibi ile gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Ayda bir kez farklı sektörlerden girişimciler ve yatırımcıları ağırladığımız 'Match Point' isimli etkinlik serileri de yapıyoruz."

"Girişimciler başarılarını uluslararası arenaya taşıyor"

Güner, çok sayıda inovatif proje üreten startup ile çalışmayı sürdürdüklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"GeneOn isimli girişim, genetik mühendislik teknikleriyle biyolojik teknolojiler üretti ve PETman adındaki plastik parçaları parçalayarak bir yeniliğe imza attı. Haus Gıda adlı girişim, gıda kurutma makinesi geliştirilmesine odaklanarak, yüzde 100 doğal 'meyve cipsleri' üretilmesini sağlarken, Hopetical isimli girişim sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak göz tembelliği tedavisinde destek sistemi geliştirdi.

Zeytin çekirdeği atıklarından biyoplastik ürüten Biolive ArGe'nin kurucusu kurucusu Duygu Yılmaz, Estonya'da ülkemizi temsil ederek 'Dünyanın en başarılı 10 genci' arasında yer aldı. Öte yandan, Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin tarafından kurulan Sensobright firması da 'dokunma hissine sahip yapay deri' ile küresel iş dünyasında yerini aldı. Bir diğer başarı hikayesi olan Thread In Motion firması da geliştirdiği akıllı eldiven ile kısa sürede hem Türkiye'de hem de dünyada önemli şirketlerin teknoloji tedarikçisi olmayı başardı."