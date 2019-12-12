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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul 10'ıncı yılını kutluyor.
Teknopark İstanbul’da, başta savunma sanayii olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, enerji ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yüksek teknoloji projelerinin hayata geçirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, teknoparkta yer alan şirketler, yüksek teknoloji ve özellikle savunma sanayii ürünlerinde dışa bağımlılığının azaltılması için çalışmalar yürütüyor.
BMC’nin ürettiği Altay Tankı, TAI’nin Anka İHA’sı, TUSAŞ’ın Atak Helikopteri STM’nin Milgem Korvet’i, LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi büyük savunma sanayii projeleri ve alt sistemlerinin Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildiğini vurgulayan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Ülkemizi Ar-Ge ve yeni teknolojiler noktasında en ileri seviyelere taşıyacak projelerin geliştirildiği en önemli inovasyon merkeziyiz. Teknoparkımızda tüm etapların tamamlanmasından sonra ülke ekonomimize yıllık 10 milyar doları aşan bir katma değer sunmayı hedefliyoruz" dedi.
'2020 SONUNDA 9 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM'
Teknopark İstanbul'da yatırımlar yapmaya devam edeceklerini kaydeden Bilal Topçu, "Ağustos ayında 3'üncü etap binalarımızın da temelini attık. 2020 sonunda tamamlanmasını hedeflediğimiz bu yapılarla birlikte yaklaşık 9 bin kişilik istihdam hedefliyoruz. Bütün etaplar tamamlandığında, 1 milyon m2 kapalı alanda, yüksek nitelikli 1000 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapacak ve yaklaşık 40 bin Ar-Ge çalışanıyla Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin merkezi konumuna geleceğiz" dedi.
90’ı aşkın girişimci grubuna ev sahipliği yapan kuluçka merkezi Cube Incubation için yatırım sürecinde olduklarını belirten Topçu, "Bu doğrultuda 3'üncü etap çalışmalarımız kapsamında 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanan yeni blok içerisinde kuluçka şirketlerin kullanımına sunulmak üzere laboratuvarlar ve prototip atölyeleri tasarlıyoruz. Ayrıca, yeni binada kuluçka merkezinde ortak çalışma alanları, küçük ofisler, hibrit ofisler girişimcilerimizin hizmetinde olacak. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla Cube Incubation 10 bin m2’lik bir alana kavuşacak" ifadesini kullandı.
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