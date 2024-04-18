TEKNOLOJİNİN YENİ SİHİRBAZI

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HONOR MAGIC6 PRO

Teknoloji dünyasının lider markalarından HONOR, MWC 2024'te tüm dikkatleri üzerine çeken ve inovasyonda devrim niteliği taşıyan performansıyla büyüleyen Magic6 Pro modelini Türkiye’de büyük bir lansman ile satışa sundu! Yenilikçi teknolojisi, etkileyici kamerası ve yapay zekâ desteğiyle, HONOR Magic6 Pro, sınırları zorlayan bir deneyim sunuyor.

Teknolojinin büyülü dünyasında, her yeni ürün bir macera ve keşif fırsatı sunuyor. HONOR, “Hayatın Sihrini Keşfet” sloganıyla tüketiciyle buluşturduğu Magic6 Pro ile hayatın sihrini keşfetme yolculuğunuza eşlik etmeye geliyor. Yeniliği ve estetiği bir araya getiren bu akıllı telefon, her anınıza heyecan katmaya hazırlanıyor.

HONOR Magic6 Pro, bir rekora imza atarak DXOMARK sıralamasında sektörde zirveye yerleşiyor. Kamera, ses, ekran, pil ve selfie özelliklerinde beş DXOMARK etiketiyle onurlandırılan ilk ve tek model olarak, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Şık tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkan HONOR Magic6 Pro, kullanıcıların beklentilerini aşarak sektörde farkını gösteriyor. Dünyanın en iyi kamerasına sahip olan bu cihaz, teknolojiye ve estetiğe verdiği önemle dikkat çekiyor. Yenilikçi kamera özellikleri, yapay zekâ destekli sistemi ve gece çekimleri gibi özellikler, her anı ölümsüzleştirmek için kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunuyor.

HONOR Türkiye Genel Müdürü Hu Hong; “HONOR olarak, insan odaklı teknolojiler geliştirerek her zaman tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan öncü modeller yaratmayı amaçlıyoruz. Günümüzün en çok konuşulan inovasyonu yapay zekayı da bu amaçla geliştirerek insan- teknoloji etkileşiminde sektör lideri bir model ile tüketiciyle buluşturduk. Tüm dünyada büyük ilgi gören, Çin’de satışa çıktığı anda 3 dakikada satış rekorları kıran amiral gemisi modelimizi Türk teknoloji tutkunlarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de satışa çıkan Magic6 Pro modelimizin ön sipariş döneminde de yoğun ilgi ile karşılandığını söyleyebiliriz” sözleriyle yeni modelin yarattığı heyecanı aktardı.

Anların Ötesinde Bir Fotoğraf Deneyimi! HONOR Magic6 Pro, Falcon Kamera sistemi ile donatılarak fotoğrafta sportografi deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Gelişmiş çekim hızları ve net yakalama aralıkları ile spor fotoğrafçılığını yeniden tanımlıyor. Falcon Kamera Sistemi, önceki nesillere kıyasla 28 kat daha büyük bir veri tabanıyla eğitilmiş yapay zekâ tarafından destekleniyor. Bu sayede, kullanıcılar daha keskin ve etkileyici görüntüler yakalama şansı buluyor. Magic6 Pro’daki gelişmiş HONOR AI Hareket algılama özelliği, çeşitli spor ve aktiviteleri kapsayarak heyecan verici anları mükemmel bir şekilde yakalıyor. Atlama, dans ve dövüş sanatları gibi hareketli sahneleri net bir şekilde çekmek artık çok kolaylaşıyor.

HONOR Magic6 Pro'nun kamera sistemine dair diğer dikkat çekici özellikler arasında 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olan 180MP Telefoto Kamera Lensi bulunuyor. Bu lens, uzak mesafeli detayları mükemmel bir şekilde yakalayarak kullanıcılara olağanüstü netlikte fotoğraflar sunuyor. Ayrıca, Magic6 Pro'nun 50MP Ultra Geniş Kamera ve 50MP Ana Kamera gibi güçlü kameraları, farklı çekim açıları ve değişken diyafram özellikleriyle kullanıcılara geniş bir yaratıcılık alanı sunuyor. Hem iç mekanlarda hem de açık havada olağanüstü görüntüler elde etmek mümkün oluyor.

Görsel Deneyimin Zirvesinde Bir Ekran HONOR Magic6 Pro, etkileyici ekranıyla kullanıcılarına görsel deneyimlerinde sınırları zorlama fırsatı sunuyor. NanoCrystal Shield ile donatılmış ekranı, sektörün en dayanıklı ekran camına sahip olarak öne çıkıyor. SGS'nin Beş Yıldızlı Genel Cam Düşme Direnci Yeteneği sertifikası ile onaylanmış ve %50 daha fazla kristal yoğunluğu sağlayan gelişmiş malzemelerden üretilen ekran, şok emme yeteneklerini normal cama göre 10 kata kadar artırıyor. Aynı zamanda sektör lideri 6,8 inç Tüm aralıklı Düşük güçlü LTPO Göz Konforu Ekranıyla[1] da ön plana çıkan Magic6 Pro, sektörün en yüksek 4320Hz PWM Karartma, Dinamik Karartma, Özelleştirilebilir Sirkadiyen Gece Ekranı ve Doğa Tonu özelliği de dahil olmak üzere bir dizi insan merkezli yenilikle kullanıcıların refahına öncelik verirken olağanüstü bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

İnovasyonla desteklenen güçlü performans HONOR Magic6 Pro, güçlü donanımı ve akıllı yazılımıyla üstün bir performans sunuyor. Snapdragon® 8 Gen 3 Mobil Platformu tarafından desteklenen cihaz, yüksek CPU ve GPU performansıyla her türlü görevi kolayca yerine getiriyor. Bu yeni nesil platform, %30'a kadar artırılmış CPU performansı ve %25'e kadar artırılmış GPU performansı sunarak kullanıcılarına daha hızlı ve daha akıcı bir deneyim yaşatıyor. Qualcomm® AI Engine sayesinde Magic6 Pro'daki yapay zekâ özellikleri daha akıcı ve kararlı hale getirilirken, pil verimliliği de artırılıyor. Bu da kullanıcıların daha uzun süre daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Teknolojinin sihirbazı bu yeni cihazın performansı, günlük kullanımı kolaylaştıran ve daha akıcı bir deneyim sunan özelliklerle destekleniyor. Uygulamalar arasında hızlı geçiş yapma, çoklu görevleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirme ve yoğun grafik gerektiren oyunları akıcı bir şekilde oynama imkânı sunuyor. Ayrıca, Magic6 Pro'nun gelişmiş batarya yönetimi ve pil teknolojisi, uzun süreli kullanım için ideal bir çözüm sunuyor. Yeni nesil bir batarya yönetim yonga seti olan HONOR E1 ile donatılan cihaz, pil ömrünü maksimum düzeye çıkarıyor ve enerji tüketimini optimize ediyor. 5600 mAh kapasiteli pil, olağanüstü düşük sıcaklıkta bile performansını korurken, 80W HONOR Wired SuperCharge ve 66W HONOR Wireless SuperCharge ile hızlıca şarj edilebiliyor.

HONOR Magic6 Pro ile Yapay Zekanın Büyüsünü Keşfedin! HONOR Magic6 Pro, yapay zekâ teknolojisinin gücünden yararlanarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Akıllı işlemcisi ve özel yazılımı, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş özellikler sunarak her anı daha akıllıca ve verimli hale getiriyor. Magic Capsule ve Magic Portal ile donatılan Magic6 Pro, kullanıcıların daha özelleştirilmiş ve sezgisel bir deneyim yaşamalarını sağlıyor. Ekranın üst kısmındaki bildirim başlığına hafif bir dokunuşla, Magic Capsule ek bilgiler ve ilgili seçenekler sunmak için genişliyor. Kullanıcılara temel kaynaklara hızlı erişim sağlayarak ve birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak maksimum üretkenlik sunuyor.

Magic Portal, yapay zekâ teknolojisinin gücünden yararlanarak kullanıcı mesajlarını ve davranışlarını anlayarak karmaşık görevleri tek adımlı bir sürece dönüştürüyor. Örneğin, Magic Portal'ın yapay zekâsı kısa mesajlardaki adresleri tanıyarak kullanıcıları Google Haritalar'a yönlendiriyor ve parmak uçlarında zahmetsiz navigasyon sağlıyor. Sosyal medya platformlarına kolay erişim ve paylaşım sağlayarak kullanıcıların rezervasyon ayrıntılarını veya çevrimiçi arama sonuçlarını tek bir hareketle paylaşmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, Magic Portal görüntü tabanlı alışveriş deneyimlerini kolaylaştırarak kullanıcıları istedikleri ürünleri bulabilecekleri ve satın alabilecekleri platformlara sorunsuz bir şekilde yönlendiriyor.