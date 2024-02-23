Teknolojinin sihirli dokunuşu MWC'de HONOR'dan geldi

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Hızlıca hayatımıza entegre olan yapay zeka teknolojisi her geçen gün gelişmeye devam ediyor ve hayatımızı kolaylaştırarak bizleri daha da içine çekiyor. Yapay zeka teknolojisini ultra standartlarda kullanarak sınırlarını zorlayan HONOR, yeni modellerini MWC 2024 fuarında ziyaretçilerle buluşturdu.

HONOR Magic V2 ile katlanabilir akıllı telefonlarda “mükemmelliği” keşfedin

Katlanılabilir akıllı telefon teknolojisinde gerçek anlamda devrim yaratan HONOR Magic V2 modeliyle tüm beğenileri topladı. Pil, ekran ve kullanıcı deneyimi gibi önemli iyileştirmelerle sektör kriterlerini yeniden şekillendiren HONOR Magic V2 üst düzey bir teknolojinin çıktısı olarak değerlendirildi.

HONOR’un bugüne kadar kullanıcıları ile buluşturduğu en hafif ve en ince içe katlanabilir akıllı telefon özelliği ile beğenileri toplayan HONOR Magic V2, 231 gr. ağırlığı ve katlandığında yalnızca 9,9 mm’ye kadar ince olan formuyla sektörün oyun kurucusu olarak yerini aldı.

Ortalama kalınlığı 2,72 mm olan yeni nesil Silikon-Karbon-Çift Bataryaya özelliğini taşıyan HONOR Magic V2, ince ve hafif katlanabilir amiral gemisi gövdesinde 5.000 mAh'a kadar yüksek kapasite sağlarken, türünün ilk örneği olan Süper Hafif Titanyum Menteşe ile birlikte menteşe mekanizmasına sağlamlık ve dayanıklılık formlarını kazandırdı. Menteşenin 400.000'den fazla katlanmaya dayanmasını sağlayan bu teknoloji, SGS'nin güvenilir dayanıklılık sertifikası ile birlikte günde 100 kez katlandığında on yıla kadar kullanım ömrü sağlıyor.

50MP ana kamera (f/1.9), 50MP ultra geniş kamera (f/2.0) ve 20MP telefoto kamera (f/2.4) içeren üçlü bir arka kamera ile donatılan HONOR Magic V2, öne bakan çift kamera kurulumunda ise iki adet 16MP kamera (f/2.2) ile destekleniyor.

Sektör lideri 3840Hz PWM Karartma teknolojisini de destekleyen HONOR Magic V2 göz yorgunluğunu en aza indirgerken, uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcısına rahat görüntüleme sağlıyor.

İlk kez Paralel Alanı destekleyen HONOR Magic V2, iş ve yaşam verilerinin ayrı ayrı depolanmasına ve verilerin güvenli bir şekilde izole edilmesine de izin veriyor. Katlanabilir telefona ikinci bir telefon yerleştirilmiş gibi çift alanlı uygulamaları paralel olarak bağımsız bir şekilde çalıştırmayı mümkün kılıyor.

Yapay zekanın sihri HONOR Magic6 Pro ile birleşti

Prestijli HONOR Magic Serisi amiral gemisi segmentinin en son üyesi olan HONOR Magic6 Pro ise fuarın parlayan yıldızlarından biri oldu. Yapay zekanın sihirli dünyasını kullanıcılarına sunan bu özel seri fotoğrafçılık, ekran ve performans teknolojisiyle teknoloji severlerde büyük bir hayranlık uyandırdı.

Magic Capsule ve Magic Portal ile zenginleştirilen ve kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş sezgisel bir deneyim sunan HONOR Magic6 Pro ile, sektörün ilk amaç tabanlı kullanıcı arayüzünü tam olarak güçlendiren MagicOS 8.0'ı tanıtıldı.

Ekranın üst kısmındaki bildirim başlığına basit bir dokunuşla Magic Capsule ek bilgiler ve ilgili seçenekler sunarak genişleyen HONOR Magic6 Pro, kullanıcılara temel kaynaklara anında erişim sağlarken, maksimum üretkenlik için birden fazla uygulama arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

HONOR'un yapay zeka destekli Falcon Kamera Sistemi ile profesyonel seviyede sporografi deneyimi

Gelişmiş çekim hızları ve daha net enstantaneler ile üstün bir spor fotoğrafçılığı sunan HONOR, önceki nesle göre 28 kat daha büyük bir veritabanıyla eğitilmiş yapay zeka modeliyle desteklenen yeni ve geliştirilmiş HONOR Falcon Kamera Sistemini piyasaya süren HONOR Magic6 Pro, belirleyici anları zahmetsizce tahmin eden ve ultra yüksek çözünürlükte yakalayan gelişmiş bir yapay zeka yakalama algoritması HONOR AI Motion Sensing Capture'ı içeriyor. HONOR Magic6 Pro'nun gelişmiş HONOR AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, atlama, dans ve dövüş sanatları gibi daha geniş spor ve aktiviteleri kapsayarak önceki nesli geride bırakıyor ve sportif faaliyetlerde heyecan verici anları yakalamak için mükemmel çözümler sunuyor.

Ayrıca, HONOR'un en yeni kamera sistemi, 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olağanüstü bir 180MP Telefoto Kamera Lensi (f/2.6, OIS) sunuyor. HONOR Magic6 Pro ayrıca 50MP Ultra Geniş Kamera (f.2.0, EIS) ve değişken diyafram özelliklerine (f/1.4 ve f/2.0, OIS) sahip güçlü bir 50MP ana Kamera ile hızlı anları ayrıntılardan ödün vermeden olağanüstü netlikte yakalıyor.

HONOR NanoCrystal Shield ile Eşsiz Ekran

Sektörün bugüne kadarki düşmeye karşı en dayanıklı ekran camına sahip olan HONOR Magic6 Pro, ekran düşme direncindeki iyileştirmelerle öne çıkıyor. Birden fazla senaryoda SGS'nin Beş Yıldızlı Genel Cam Düşme Direnci Yeteneği sertifikası ile onaylanan ekran, kristal yoğunluğunda %50 iyileştirme sağlayan gelişmiş malzemelerden meydana geliyor ve bu da şok emme yeteneklerini normal cama kıyasla 10 kata kadar artırıyor.

Tablet teknolojisinde ezber bozan HONOR Pad9

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimini daha kompakt bir cihaza taşıyan HONOR, en yeni tableti HONOR Pad 9'u da kullanıcılarıyla buluşturdu. Olağanüstü bir kullanıcı deneyimine ve farklı bir tasarıma sahip HONOR Pad 9, etkileyici 12.1 inç 2.5K HONOR FullView Ekrana 120Hz yenileme hızı, HONOR Histen ses ayarlama teknolojisi ve sekiz hoparlörü ile dikkatleri üzerine çekti.

Etkileyici 12.1 inç 2.5K HONOR FullView Ekran ve 120Hz yenileme hızıyla piyasaya sürülen HONOR PAD 9, HONOR Histen ses teknolojisine sahip sekiz hoparlörlü ses sistemi ile kullanıcı deneyimini iyileştiren yenilikler sunuyor. Güçlü Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 1 çipset ile donatılan HONOR Pad 9, fark yaratan tasarımı sayesinde hem işlevsellik hem de estetik açıdan kullanıcılara benzersiz bir deneyim vadediyor.

Çarpıcı ekran tasarımı, gelişmiş göz koruma teknolojisiyle birleştiren HONOR Pad9, %88 ekran-gövde oranına sahip 12.1 inç HONOR FullView, 2560x1600 piksel çözünürlük ve 1.07 milyar renk desteği sunarak kullanıcılarına renkli ve eğlenceli bir dünya sunuyor.

HONOR Pad 9 ayrıca, seçili uygulamalarda pürüzsüz görseller için 120Hz'e kadar ayarlanabilir yenileme hızı sunarken pil ömrünü optimize ediyor, böylece kullanıcılara daha sezgisel ve esnek bir deneyim sağlarken; hem görsel kalitesi hem de kullanıcı dostu özellikleriyle, eğlence ve performansı bir arada sunuyor.

HONOR'un insan odaklı teknolojiye olan bağlılığını yansıtan HONOR Pad 9, göz yorgunluğunu azaltan ve insan gözü için optimal konfor sağlayan Dinamik Karartma gibi sektör lideri göz konforu özelliklerini içeriyor.

Sekiz hoparlörlü inanılmaz ses deneyimi

İnanılmaz bir ses deneyimi sunan HONOR Pad 9, ikisi altta olmak üzere toplam sekiz hoparlör eşliğinde birden fazla yönden etkileyici ses sağlıyor. Güçlendirilmiş ses seviyeleri sayesinde daha derin ve daha zengin bir bas teknolojisine sahip olan HONOR Pad 9, tam aralıklı stereo efekt teknolojisiyle ister evde ister hareket halinde kullanıcısına her an güçlü ve dengeli bir ses ile eşlik ediyor.

Android 13 tabanlı en yeni MagicOS 7.2'yi çalıştıran HONOR Pad 9, kullanıcılara HONOR Connect, HONOR Notes ve Çoklu ekran iş birliği dahil olmak üzere çok çeşitli kişiselleştirilmiş akıllı özelliklere erişim sunuyor.