Teknolojinin Kaptanları yarışmasında Sabiha Gökçen'e dört ödül

AA

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 35 firmadan 61 projenin yarıştığı Teknoloji Kaptanları ödülleri sahiplerini buldu.

Şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamaların 6 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi (İSG),4 ödül kazandı.

Sosyal Sorumluluk Projesiyle ikincilik, Operasyonel Yetkinlik, İnovasyon ve Müşteri ile Etkileşim Projeleri ile üçüncülük kazanan İSG'den yarışmayla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yıl 3. kez düzenlenen Teknoloji Kaptanları Ödülleri'nden 3 adet üçüncülük ve bir adet de ikincilik olmak üzere toplam 4 adet ödülle döndük. Projelerdeki değerli iş ortaklarımıza ve bizi tercih eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.