Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Tüm dünya koronavirüs salgınının etkileriyle boğuşurken ABD'nin teknoloji devleri rahat hatta bereketli denebilecek bir yıl geçiriyor. Facebook, Apple, Microsoft, Google'ın çatı şirketi Alphabet ve Amazon (FAMGA) dünyanın da dijitalleşmesinin virüsün etkisiyle hızlanmasıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Firma Hisse değişim(2020/%) Piyasa değeri (milyar $) Amazon 66.5 1540 Apple 52.6 1940 Microsoft 29.9 1550 Facebook 28.4 750.7 Alphabet (Google) 13.8 1030

Facebook dışında hepsi artık trilyon doların üzerinde değerlemeye sahip bu şirketlerden Amazon online alışverişe artan ilgi sayesinde değerini 2020 genelinde yüzde 66.5 artırdı. Getiri bakımından Amazon'u yüzde 52.6 ile Apple takip etti. FAMGA'nın piyasa değerinin artmasının yanında elinde tuutuğu toplam nakitte de kayda değer bir artış yaşandı.

FAMGA'NIN TOPLAM NAKDİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 9.3 ARTTI:

Firma Nakit (milyar $) Yıllık değişim (%) Microsoft 136.5 2.02 Alphabet (Google) 121.1 0.02 Apple 93 -1.68 Amazon 71.4 72.18 Facebook 58.2 19.85 Toplam 480.2 9.3

Yayımladıkları mali raporlara göre 5 büyüğün kasasındaki toplam nakit 30 Haziran itibarıyla yıllık yüzde 9.3 artışla 480.2 milyar dolara yükseldi. Yüzde 72.18 ile Amazon nakdini en çok artıran firma oldu. Bu dönemde sadece Apple'ın nakit varlıklarında düşüş yaşandı. Ancak Apple'ın önceki yıl nakdini yüzde 51 artırdığını belirtmek gerekiyor.

Peki dünyadaki tüm merkez bankalarını kıskandıracak bir nakit paranın üzerinde oturan bu devler paralarını nasıl harcıyor? İş analiz platformu CB İnsights'ta yer alan verilere göre 5 dev şirketin toplam gerçekleştirdiği hisse yatırımı miktarı 2020 yılının 3. çeyreğinde 7.9 milyar dolarla rekor kırdı. (Bu rakam tamamen satın almaları değil, sadece pay alımlarını kapsıyor)

FAMGA'NIN HİSSE YATIRIMLARI KORONAVİRÜSLE HIZLANDI:

FIRSATA ÇEVİRDİLER

Önceki yatırım rekoru ise çok uzak bir geçmişte değil 2020'nin ikinci çeyreğinde 6.1 milyar dolarla kırılmıştı. Son verilerle beraber devlerin yaptığı hisse alımları 2020'de 16.7 milyar dolara ulaştı. Özellikle pandemi döneminde finansman arayışının artmasını fırsata çeviren bu devler alımlarını hızlandırdı.

HİNDİSTANA BÜYÜK İLGİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi ilan ettiği Mart 2020'den bu yana Alphabet 6 şirketten hisse aldı. Hindistan'ın en büyük telekom operatörü Reliance Jio'nun yüzde 7.7'sini 4.5 milyar dolara aldı. Firma Reliance Jio ile ucuz Android telefon geliştirmek üzere çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Alphabet'ten önce Facebook da Reliance Jio'ya nisan ayında 5.7 milyar dolarlık yatırım yaparak şirketin yüzde 10'unun sahibi olduğunu açıklamıştı.

Teknoloji devlerinin Hindistan'a ilgisi tek bir şirketle sınırlı kalmadı. Amazon'da bu ülkede BankBazaar ve Capital Float isimli şirketlere toplam 18 milyon dolarlık yatırım yaptı. İkinci ve üçüncü çeyrekte FAMGA'nın yaptığı hisse alımlarının yüzde 44'ü kendi ülkeleri ABD'de gerçekleşirken, yüzde 33'ü Hindistan'da yapıldı.

Microsoft en fazla yatırımı 50 milyon dolarla düşük karbon yatırımları gerçekleştiren Energy İmpact Partners'a yaptı. Apple ise pandemi başladığından bu yana hisse alımı yapmadı.

Microsoft ve Apple'ın hisse alımlarında çok öne çıkmamasının nedeni satın almalara yönelmesi oldu. Yani azınlık hisseleri almak yerine şirketleri tamamen bünyelerine katmayı tercih ettiler.

25 ŞİRKETİ BÜNYELERİNE KATTILAR

2020 yılında söz konusu 5 şirket şu ana kadar toplam 25 satın almaya imza attı. Bu sene sonuna kadar sayının 33'ü bulması bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse 2019'daki 46, 2018'deki ise 48 satın almanın çok altında kalınacak. Bunun nedeni kötü koşullardan çok yukarıda bahsedilen hisse alımları.

Hisse alımlarında diğer 3 şirket kadar aktif olmayan Microsoft ve Apple pandeminin başlangıcı olarak kabul edilen mart ayından bu yana satın almalarda ise 7'şer satın almayla ilk sırada yer aldı. Apple yıl genelinde 8 şirketi bünyesine kattı. Bu satın almalar arasında hava durumu uygulaması Dark Sky, ses tanımlama uygulaması Voyses ve sanal gerçeklik etkinlikleri firması Spaces yer alıyor.

Microsoft ise ağırlıklı olarak bulut bilişim ve siber güvenlik firmalarını satın almayı tercih etti. Apple yılın ikinci çeyreğinde 5 satın almayla bu açıdan tarihinin en yoğun 5 çeyreğinden birisini yaşadı.

Özetle pandemide dünya genelinde milyonlarca insan geçim sıkıntısı çekip ülke ekonomileri daralırken FAMGA bu süreci büyümek ve geleceğe yatırım yapmak için bir fırsata çevirdi.