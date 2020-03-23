23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını ile mücadelede tüm kesimler seferber olmuş durumda. Bu kapsamda dünya teknoloji devlerinin üst düzey isimleri de kolları sıvadı.
Aralarında Apple CEO'su Tim Cook, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'un olduğu bir grup milyarder iş insanı, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu maskelerden milyonlarca adet sağlayacaklarını duyurdu.
Virüs salgını nedeniyle oluşan panik havası, maske talebini patlatmış ve sağlık çalışanlarına yeteri kadar maske bırakmamıştı.
Bu kapsamda, söz konusu üç ismin attığı adım virüs ile mücadelede son derece önemli görünüyor.
Apple CEO'su Tim Cook, Twitter adresinde yaptığı açıklamada, Apple'in 'milyonlarca' adet maske bağışı yapacağını açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, Apple'in ABD sağlık sistemine bağışlayacağı maske sayısını 2 milyon adet olarak açıkladı.
Şirketin Avrupa'daki sağlık çalışanlarına ne kadar maske bağışı yapacağı ise açıklanmadı.
HEM MASKE HEM DE SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞLIYOR
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla da, ülkenin sağlık çalışanlarının kullanımı için 250 bin adet maske bağışı yapmaya hazırlanıyor.
Tesla, ülkenin diğer otomotiv üreticileri Ford ve General Motors gibi solunum cihazı üretmek adına da çalışmalara yürütüyor.
Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, önümüzdeki hafta bin adet solunum cihazını bantlardan indireceklerini bildirdi.
ABD'li bir başka teknoloji şirketi Salesforce da maske bağışı yapan kurumlar arasında bulunuyor.
Salesforce CEO Marc Benioff, şirketinin Kaliforniya Sağlık Merkezi'ne 9 bin adet maske bağışı yaptığını, bu rakamın önümüzdeki günlerde 5 milyon adet seviyesine çıkacağını kaydetti.
Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklamaya göre ise, Facebook 720 bin adet maske bağışı yapacak. ABD'nin teknoloji devlerinden Microsoft'ta 15 bin adet koruyucu malzeme bağışı yapacağını açıkladı.
İLK BAĞIŞ ALİBABA'DAN
Teknoloji milyarderlerinin koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık ekipmanları bağışını ilk olarak Alibaba'nın kurucusu Jack Ma başlatmıştı.
Bugüne kadar 90 ülkeye maske bağışı yapan Ma, bağış yaptığı maske sayısını 1 milyon adet olarak açıkladı. Ma, 500 bin adet de koronavirüs testi bağışı yaptı.
Ma, her Afrika ülkesine de 100'er bin maske yolladığını bildirdi ki bu sayının toplamda 5.4 milyonu bulduğu belirtiliyor.
Jack Ma, son olarak Afganistan, Bangladeş, Kamboçya, Laos, Maldivler, Moğolistan, Nepal ve Pakistan'a 1.8 milyon adet maske gönderdiğini kaydetti.
Tüm bu şirketlerin bağış yaptığı toplam maske sayısının ise 18 milyonu bulduğu bildiriliyor.
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