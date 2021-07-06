Hong Kong’un değişiklikler önerdiği gizlilik yasasına karşı yaptırım

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Asya İnternet Koalisyonu, yasalarda yapılan değişikler kapsamında bireylerin ağır yaptırımlarla karşılaşabilecekleri konusunda teknoloji devlerine bir mektupla uyarıda bulundu.

Yasa değişikliği kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde veri gizlilik yasalarının değiştirme planları uygulandığı takdirde teknoloji devleri de bu adıma karşılık hizmetlerini çekeceklerini söyledi.

Guardian, teknoloji devlerinin Hong Kong’un bu adımına karşı yazmış oldukları mektubun ilk olarak ABD merkezli gazete Wall Street Journal tarafından rapor edildiğini aktardı.

Wall Street Journal, teknoloji devlerinin yazmış olduğu yazıda ‘‘Bireylere yönelik yaptırımların getirilmesi küresel normlar ve eğilimlerle uyumlu değil.” ifadesinin kullandığını bildirdi.

Teknoloji devlerini yaptırım olarak hizmetlerini durduracağını söyleyen yazıda "Teknoloji şirketleri için bu yaptırımlardan kaçınmanın tek yolu, Hong Kong'da yatırım yapmaktan ve hizmetlerini sunmaktan kaçınmak, böylece Hong Konglu işletmeleri ve tüketicileri mahrum bırakmak ve aynı zamanda ticaret için yeni engeller yaratmak olacaktır." açıklaması yapıldı.

Guardian, Hong Kong’da 2019’da başlayan hükûmet karşıtı protestolarda başlayan doxlama/doxing patlamasının da bu kararda etkili olduğunu belirtti. Protestolar süresinde her iki taraf da kişilere veya kurumlara ait olan özel bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasında etkili olmuş, bu bilgiler polisler olmak üzere de politikacılar, hedeflenen gazeteciler aktivistler ve ailelerini içermişti.